[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 한국해양진흥공사(해진공)은 지난 10일 오후 부산 아동양육시설 새들원에서 지역사회 아이들을 위한 설맞이 선물 전달식을 개최했다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 지난해부터 해진공 내에서 전개 중인 ‘명절 선물 안 주고 안 받기’ 캠페인과 연계해 기획됐다. 해진공은 임직원들이 청렴한 명절 문화 조성을 위해 절감한 비용을 지역사회 소외계층 아동들을 위해 기부하며 청렴과 나눔이라는 두 가지 가치를 실현했다.

설 명절을 앞두고 아동들에게 새 옷을 입고 새해를 맞이하는 기쁨을 선사하기 위해 해진공은 새들원을 비롯한 지역 20개 아동양육시설에서 생활하는 610명 전체 아동을 대상으로 총 7000만원 상당의 패딩, 외투, 상·하복 등 설빔을 지원했다.

특히 이번 지원은 공급자 중심의 일방적인 물품 전달에서 벗어나 아이들의 취향을 존중하기 위해 아동들이 원하는 브랜드와 디자인, 사이즈, 색상 등을 직접 선택하는 맞춤형 방식으로 진행됐다. 아동들의 선택권을 보장한 해진공의 지원 방식은 시설 관계자와 아동들로부터 큰 호응을 얻었다.

안병길 해진공 사장은 “명절 선물을 주고받지 않는 캠페인을 실천하고 있지만 우리 사회의 미래인 아이들을 위한 나눔만큼은 그 여느 때보다 풍성해야 한다”라며 “이번 설빔이 아이들에게 우리 사회의 온기를 느끼게 해주는 다정한 손길로 기억되기를 바란다”고 전했다.