[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 키키(KiiiKiii)의 신곡 ‘404(New Era)’가 발매 16일 만에 멜론 TOP100 차트 1위에 올랐다.

11일 소속사 스타쉽엔터테인먼트 따르면 지난달 26일 발매된 키키 미니 2집 ‘델룰루 팩(Delulu Pack)’의 타이틀곡 ‘404(New Era)’는 지난 10일 오후 10시 기준 멜론 TOP100 차트 1위에 올랐다.

이는 발매 16일 만에 이룬 쾌거로 키키는 신인으로서 이례적인 성적을 거두며 이들의 존재감과 강력한 음원 파워를 증명했다.

이와 함께 키키는 멜론 일간 차트(2월9일 기준) 4위, 2월 1주 차 주간인기상 1위에 오르며 끊임없는 상승세를 입증했고 유튜브 뮤직 일간 차트(2월8일 기준)와 주간 차트(1월30일~2월5일), 애플 뮤직 인기 차트에서도 모두 1위를 차지하며 그 영향력을 넓히고 있다.

이와함께 한국 스포티파이 데일리 차트에서 최고 1위, 벅스 일간 차트(2월9일 기준)와 주간 차트(2월2일~2월8일) 모두 정상을 기록하며 국내 음원 플랫폼을 장악, 바이브, 플로 등에서도 상위권을 유지하며 꾸준한 흥행을 이어가고 있다.

글로벌 차트에서의 존재감도 눈에 띈다. ‘404(New Era)’는 10일 오후 11시 기준 아이튠즈 14개 국가 및 지역의 K팝 톱 송 차트에 진입했고 신보 ‘델룰루 팩’ 또한 13개 국가 및 지역의 K팝 톱 앨범 차트에 이름을 올리며 키키의 글로벌 인기를 실감케 했다.

중국 시장 역시 반응이 뜨겁다. ‘델룰루 팩’은 발매 직후 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 급상승 차트에 수록곡 전곡을 차트인시키는 성과를 거뒀고 1위와 2위를 동시에 차지했다. 또 한국 차트(1월30일~2월 5일) 1위에 오르며 그 입지를 굳히고 있으며 중국 왕이윈 뮤직 신곡 차트와 한국어 차트에 안착하며 현지 내 꾸준한 인기를 증명하고 있다.

아울러 키키는 MBC every1, MBC M ‘쇼! 챔피언’에서 첫 1위에 오른 데 이어 MBC ‘쇼! 음악중심’에서 컴백 첫 지상파 1위 트로피를 거머쥐며 음악방송 2관왕을 기록하기도 했다.

한편 키키는 각종 음악방송과 콘텐츠를 통해 신곡 ‘404(New Era)’ 활동을 이어갈 예정이다.