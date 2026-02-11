[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 한국해양진흥공사(해진공)는 설 명절 귀성객과 국민을 대상으로 해진공과 해양 산업을 보다 친숙하게 알리기 위한 온라인 참여 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

해진공은 이동 수요가 크게 늘어나는 명절 기간에 맞춰 전국 주요 교통 거점을 활용한 현장 참여형 이벤트와 온라인을 통한 콘텐츠 시청 이벤트를 함께 운영해 국민과의 접점을 확대할 계획이다.

먼저 지난 9일부터 오는 18일까지 해진공 공식 인스타그램 채널에서 ‘해진공 광고를 찾아라!’ 옥외광고 인증 이벤트를 실시한다. ▷부산역 ▷김해공항(국내선·국제선) ▷김포공항(국내선)에 게시된 해진공 옥외광고 앞에서 본인이 나오도록 사진을 촬영한 뒤 네이버폼을 통해 인증하면 참여가 완료된다. 해진공은 참여자 중 총 20명을 추첨해 네이버페이 상품권을 증정할 예정이다.

또 지난 9일부터 오는 22일까지 해진공 유튜브 ‘KOBC 오션 아카데미’하이라이트 영상 감상평 이벤트도 진행한다. 영상을 시청한 뒤 댓글로 감상평을 남기고 인증하면 참여할 수 있으며, 이들 중 총 100명을 추첨해 네이버페이 상품권을 제공한다.

안병길 해진공 사장은 “설 명절 이동 시기와 온라인 플랫폼을 활용해 국민들이 일상 속에서 자연스럽게 해양산업과 북극항로의 중요성을 접할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 쉽고 재미있는 방식으로 해양 분야 정보를 전달하는 소통 활동을 확대해 나가겠다”고 말했다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 해진공 공식 인스타그램과 유튜브 채널(@kobcofficial)에서 확인할 수 있다.