생성형 인공지능(AI) 활용한 브랜드 필름 제작

[헤럴드경제=신주희 기자] 유안타증권은 생성형 인공지능(AI)을 활용해 제작한 브랜드 필름 ‘파란 용의 전설’이 ‘2025 대한민국 디지털 광고 대상(KODAF 2025)’에서 우수상을 수상했다고 11일 밝혔다.

회사 측에 따르면 대한민국 디지털 광고 대상은 한국디지털광고협회가 주관하고 문화체육관광부가 후원하는 국내 대표 디지털 광고 시상식이다. 매년 우수한 데이터 전략과 디지털 광고성과를 창출한 기업을 선정한다.

이번 수상은 AI 크리에이티브(AI 비주얼) 부문에서 이뤄졌으며 생성형 AI 기술을 활용한 영상 표현 방식과 아시아 특화 증권사로서의 브랜드 메시지를 효과적으로 구현한 점에서 높은 평가를 받았다.

‘파란 용의 전설’은 모험을 통해 유안타증권의 힘을 얻은 ‘파란 용’이 에너지를 세상에 나눈다는 이야기를 중심으로 구성된 AI 브랜드 필름이다. 해당 영상은 지난해 8월 종합광고대행사 마제스타지가 제작했으며, 공개 이후 온라인 누적 조회수는 약 76만회를 기록하고 있다.

특히 영상 비주얼뿐 아니라 음원 제작 과정에서 생성형 AI가 활용됐다. 유안타증권의 CM송인 ‘올라타 유안타’를 영상 콘셉트에 맞춰 웅장한 분위기로 편곡 및 개사됐다. 영상과 음악 전반에 걸쳐 AI를 통합적으로 활용하고 있는 점이 유안타증권 브랜드 필름의 주요 특징이다.

유안타증권은 브랜드 이미지와 메시지를 효과적으로 전달하기 위한 AI기반 콘텐츠를 지속적으로 선보이고 있다. 이를 통해 고객과의 소통 방식을 확장하고 브랜드 정체성을 강화해 나간다는 방침이다.