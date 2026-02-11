LG전자와 스페인 바르셀로나 ‘ISE 2026’ 전시공간 운영

[헤럴드경제=김진 기자] 파리바게뜨가 LG전자와 협업해 유럽 최대 디스플레이 전시회 ‘ISE(Integrated Systems Europe) 2026’에서 한국 베이커리 경쟁력을 알렸다고 11일 밝혔다.

파리바게뜨는 지난 3일부터 6일까지 스페인 바르셀로나에서 열린 행사에서 LG전자와 함께 B2B(기업간 거래) 맞춤형 솔루션을 적용한 매장을 선보였다. 디스플레이와 사이니지 솔루션을 결합한 미래형 매장이다.

전시관 입구 3면 LED 미디어 타워와 매장 내부 사이니지를 통해 한국 전통의 미와 맛을 현대적으로 구현한 ‘K파바’를 선보였다. 내부에는 ‘K파바 제주청보리빵’, ‘파란라벨 고단백 서리태 카스테라’, ‘안녕샌드’ 등을 전시했다.

‘K파바’는 파리바게뜨의 K베이커리 정체성을 강조한 브랜드다. ‘파바’의 모음 ‘ㅏ’를 길게 표기해 한국 베이커리를 글로벌 트렌드로 확장하겠다는 의지를 담았다. 파리바게뜨는 앞서 ‘K파바’ 콘셉트 제품군을 공개하고, 회사 모체인 ‘상미당’ 80주년 헤리티지를 담아 특화 매장 ‘광화문 1945점’을 열었다.

현재 파리바게뜨는 국내 3400여개 매장을 비롯해 미국, 영국, 프랑스, 캐나다, 싱가포르 등 15개국에서 700여개 매장을 운영 중이다.

파리바게뜨 관계자는 “앞으로도 전통을 미래로 잇는 K파바 제품을 앞세워 K베이커리의 차별화된 경쟁력을 글로벌 시장에 지속적으로 확장하겠다”고 말했다.