가방 반납 시 엘포인트 3000점 제공

[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데백화점은 ‘보랭 가방 회수 이벤트’를 진행한다고 11일 밝혔다.

롯데백화점은 지난 2022년 추석부터 업계 최초로 보랭가방 회수 프로그램을 도입했다. 고객이 그해 명절에 사용된 보랭 가방을 반납하면 엘포인트를 증정한다. 지난 추석까지 보랭 가방 누적 회수량이 9만개를 돌파했다.

올해 보랭 가방 회수 프로그램은 오는 19일부터 3월 15일까지 전국 롯데백화점 사은행사장에서 운영된다. 회수 대상 품목은 롯데백화점 정육, 곶감, 선어 선물세트 전용 보랭 가방이다.

사은행사장에 비치된 QR 코드를 통해 보랭 가방 회수 이벤트 쿠폰을 발급받아 참여할 수 있다. 가방 반납 시 개당 엘포인트 3000점을 증정한다. 1인당 최대 5개까지 가능하다.

이성현 롯데백화점 커뮤니케이션부문장은 “앞으로도 일상에서 자원순환의 가치를 체험할 수 있는 진정성 있는 활동을 지속해서 선보이며 친환경 경영을 선도해 나가겠다”고 말했다.