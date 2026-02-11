트럼프, 부당 대우 주장하며 ‘개통 불가’ 방침 밝혀

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 백악관은 도널드 트럼프 대통령이 미국과 캐나다를 연결하는 신규 교량의 개통을 허용하려면 미국이 교량의 최소 절반을 소유하고 운영에서 발생하는 수익도 나눠야 한다는 입장을 밝혔다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 10일(현지시간) 브리핑에서 “대통령은 캐나다가 고디 하우 교량의 통행을 통제하고 교량 양쪽의 땅을 소유한다는 것을 받아들일 수 없다”며 “대통령은 미국이 교량의 최소한 절반을 소유하고, 교량을 건너는 것에 대한 (통제)권한을 공유하며, 교량의 사용에서 창출되는 경제적 혜택에 미국도 참여해야 한다고 믿는다”고 밝혔다.

레빗 대변인은 교량 건설에 미국산 자재를 더 많이 사용하지 않는 것도 문제 삼았다. 그러면서 트럼프 대통령이 이날 마크 카니 캐나다 총리와의 통화에서 이런 입장을 분명히 밝혔다고 말했다.

고디 하우 국제대교는 캐나다 온타리오주 윈저와 미국 미시간주 디트로이트를 잇는 대교로 2018년에 건설을 시작해 올해 개통할 예정이지만, 트럼프 대통령은 전날 사회관계망서비스(SNS) 글에서 캐나다가 대교 건설 과정에서 미국을 부당하게 대우했다면서 개통을 허용하지 않겠다고 밝혔다.

워싱턴포스트(WP) 등 미국 언론에 따르면 대교 공사에 47억달러가 소요됐으며 이 자금은 캐나다 정부가 제공했고, 앞으로 통행료를 걷어 회수할 계획이다. 또 트럼프 대통령의 주장과 달리 캐나다가 미시간주와 함께 운영하며 미시간주도 지분을 소유하게 된다.

트럼프 대통령은 집권 1기인 2017년 캐나다와 양자회담을 마친 뒤 낸 공동성명에서 대교 건설을 지지한 바 있다.

한편 트럼프 대통령은 오는 11일 백악관에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 회담한다고 레빗 대변인은 밝혔다. 트럼프 대통령은 같은 날 오후에는 석탄을 안정적이고 저렴한 에너지원으로 장려하기 위한 행사를 개최한다.

오는 12일에는 버락 오바마 행정부 시절인 2009년에 마련된 ‘위해성 판단’의 폐기를 발표할 계획이다. 위해성 판단은 6가지 온실가스가 공중보건과 복지에 위협이 된다는 연방정부 차원의 결론으로 그간 발전소 온실가스 배출량과 차량 연비 규제 등 미국의 각종 기후 정책의 핵심 토대로 활용됐다. 이를 폐기하면 화석연료를 쓰는 차량과 발전소 등에 대한 각종 규제가 없어지거나 완화될 것으로 예상된다고 월스트리트저널(WSJ) 등 미국 언론이 보도한 바 있다.

레빗 대변인은 “이건 미국 역사상 가장 큰 규제 완화 조치가 될 것이며 미국인을 짓누르는 규제를 없애 1조3000억달러를 절약하게 될 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 13일에는 노스캐롤라이나주의 포트 브래그 군기지를 방문해 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 작전에 참여한 특수부대원들을 격려할 계획이다.