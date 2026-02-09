[헤럴드경제=이원율 기자]러시아 연방보안국(FSB)은 러시아군 정보기관인 총정찰국(GRU) 고위 간부 암살미수 사건의 배후를 우크라이나와 폴란드 정보기관으로 지목했다.

9일(현지시간) 리아노보스티 통신에 따르면 FSB는 성명에서 지난 6일 GRU 제1부국장인 블라디미르 알렉세예프 중장을 수차례 총격한 혐의로 붙잡힌 류보미르 코르바와 공범 빅토르 바신이 유죄를 자백했다고 밝혔다.

이들은 우크라이나 보안국(SBU) 지시로 알렉세예프 중장 암살을 준비한 상황을 진술했다고도 했다.

FSB에 따르면 직접적 가해자인 코르바는 러시아 여권을 갖고 있지만 우크라이나 서부 테르노필 출신이다.

그는 이 지역에 살던 지난해 8월 SBU에 고용됐으며, 폴란드 정보기관과 폴란드에 거주하는 그의 아들이 이 과정을 지원했다고 FSB는 설명했다.

FSB는 코르바가 알렉세예프 중장 암살에 성공하면 SBU로부터 3만달러(약 4400만원)를 받기로 했으며, 매월 암호화폐로 보수를 받았다고도 주장했다.

알렉세예프 중장은 지난 6일 모스크바 북서부의 한 아파트에서 수차례 총격을 받고 병원으로 옮겨졌다. 수술을 받은 후로는 의식을 되찾은 상황이다.

다만, 우크라이나는 러시아 군 장성의 암살을 기도했다는 러시아 측 주장을 일축하고 있다.

안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 8일 로이터통신과의 인터뷰에서 “그 러시아 장군에게 무슨 일이 있었는지 알지 못한다”며 “어쩌면 러시아의 내분일 수도 있다”고 했다.

한편 2022년 러시아가 우크라이나를 침공한 후로 모스크바에서 여러 고위 군 장성이 암살됐다.

2024년 12월 이고리 키릴로프 국방부 화생방전 방어사령관은 대로변에 전기스쿠터에 설치된 폭탄이 터지면서 숨졌다.

지난해 4월에는 군 총참모부 주작전국 부국장인 야로슬라프 모스칼리크 중장이 차량 폭발로 사망했다. 같은 해 12월에는 군 총참모부의 파닐 사르바로프 작전훈련국장이 차량 폭탄 테러로 숨졌다.