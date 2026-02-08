[헤럴드경제=나은정 기자] 경북 경주시 문무대왕면에서 발생한 산불이 이틀째 이어진 강풍 속에서도 가까스로 큰불이 잡혀 지난해 경북 전역을 덮쳤던 대형 산불의 악몽을 끊어냈다.

8일 산림청 등에 따르면 이번 산불은 전날 오후 9시 40분쯤 경주시 문무대왕면 입천리 야산에서 발생했다. 앞서 같은 날 오후 9시 31분쯤 직선거리 약 11㎞ 떨어진 양남면 신대리 야산에서도 산불이 발생, 일대에 긴장감이 고조됐다.

두 산불 발생 지점 일대 7∼8㎞ 이내에는 월성원자력발전소 국가산업단지와 세계문화유산인 석굴암·불국사가 위치해 있어, 소방당국은 연소 확대 저지 차원에서 소방대응 1단계를 발령했다. 산림당국도 8일 오전 5시 30분 산불대응 1단계를 내려 총력 대응에 나섰다.

그러나 문무대왕면 산불은 순간 최대 풍속 21.6m/s에 달하는 강풍을 타고 급속도로 확산됐다. 불길이 번지며 산불영향구역은 다섯 배 이상 확대됐고, 한때 진화율도 60%에서 23%까지 뚝 떨어졌다. 여기에 송전탑과 전선 등이 헬기 기동을 어렵게 하며 진화 작업에 난항을 겪었다.

소방 당국은 산불이 번지자 국가소방동원령을 두차례 발령하며 대규모 장비와 인력을 집중 투입했다. 일부 주민들은 이번 산불이 지난해 강풍을 타고 경북 시군을 휩쓸었던 경북산불 초기와 같은 양상을 보이자 불안에 떨기도 했다.

산림당국은 헬기 45대, 진화장비 139대, 인력 523명을 투입한 끝에 이날 오후 6시께 주불 진화를 완료했다고 밝혔다. 산불이 발생한 지 20시간 20분 만이다.

이번 산불로 인한 피해 면적은 축구장 약 76개 규모에 해당하는 54㏊로 집계됐으며, 화선은 약 3.7㎞에 이른다. 산림 당국은 일몰 후 현장에 특수진화대를 포함한 인력 402명과 산불 진화차 등 장비 56대를 투입해 잔불 정리에 주력하고 있다.