[헤럴드경제=나은정 기자] 이준석 개혁신당 대표와 한국사 강사 출신 극우 성향 유튜버 전한길(본명 전유관) 씨가 부정선거를 주제로 오는 25일 공개 토론을 벌일 전망이다.

8일 정치권에 따르면 개혁신당 관계자는 양측이 오는 25일 부정선거 관련 공개 토론을 진행하기로 잠정 합의했다고 밝혔다.

개혁신당에서는 이 대표가 혼자 토론에 나서고, 전씨는 3명을 대동해 ‘1대 4’ 형식으로 진행될 예정이다. 토론 중계 방식과 진행 방식 등에 대해서도 논의 중이다.

전씨는 이 대표가 2024년 총선에서 부정선거로 당선됐다고 주장해 지난달 이 대표로부터 허위사실 유포에 따른 명예훼손 혐의로 피소된 상태다.

그간 부정선거 의혹을 제기하는 이들을 향해 공개 토론을 제안해 온 이 대표는 지난 5일 국회에서 열린 개혁신당 최고위원회의에서 “부정선거론자들의 추태를 한 번에 종식하는 자리를 만들겠다”며 전씨를 지목했다. 이어 페이스북을 통해 “토론에 참여해 진정성과 적극성, 틀린 생각의 교정 여부가 확인된다면 고소 취하 여부를 검토하겠다”고 밝혔다.

전씨는 지난 6일 자신의 유튜브 라이브 방송을 통해 이를 수락하면서 정면 대응에 나섰다. 그는 “국민 앞에서 부정선거가 있었는지 없었는지 증거로 끝장을 보자”며 “그렇게 자신 있으면 의원직을 걸어도 좋다. 나는 모든 것을 걸겠다”고 맞받았다.

전씨는 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회에 앞장서며 총선과 대선을 둘러싼 부정선거 의혹을 지속적으로 제기해 왔다.

이에 대해 이 대표는 “2020년 4월 국회의원 선거가 있은 지 6년이 다 돼 가는데, 그 사이 제기된 선거 무효·당선 무효 소송 126건은 단 한 건 예외 없이 기각됐다”면서 “일장기니 배춧잎이니 형상 기억 종이니 하는 것들은 전부 법정에서 논파되고, 과학적으로 부정되고, 사법적으로 종결된 얘기”라고 반박했다.

한편 전씨는 이재명 대통령과 관련한 허위사실을 유포한 혐의(정보통신망법상 명예훼손)로도 고발돼 오는 12일 경찰 조사를 앞두고 있다.