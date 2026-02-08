“정치 그만둘 것이란 기대는 접어야” “헌법·사실·상식 지키는 정치할 것” 부동산 정책 비판…“정부, 일관성있어야”

[헤럴드경제=정석준 기자] 한동훈 국민의힘 전 대표가 당에서 제명된 이유인 이른바 ‘당원게시판’ 사태에 대해 “(가족들이) 방어해본다는 차원에서 하루에 몇십개씩 윤석열 전 대통령과 김건희씨 잘못 비판하는 제도권 언론 사설들을 링크했다고 한다”며 “저는 당시에 몰랐고, 나중에 이 공격이 시작된 후에 알게 됐다”고 밝혔다.

한 전 대표는 이날 서울 송파구 잠실실내체육관에서 토크 콘서트를 열고 “미리 알았더라면 가족들에게 그러지 말라고 부탁했을 거다”라며 “걱정 끼쳐 죄송하다. 앞으로는 그런 일이 없을 것”이라고 말했다.

이번 토크 콘서트는 한 전 대표가 당에서 제명된 이후 첫 공식 행보다. 그는 “제가 제명을 당해서 앞에 붙일 이름이 없다. 그냥 한동훈이다”라며 “제풀에 꺾여서 정치를 그만둘 것 이란 기대를 가진 사람은 그 기대를 접어야 한다”고 강조했다.

그는 “윤석열 전 대통령이 시작한 ‘김옥균 프로젝트’를 장동혁 대표가 마무리한 것”이라며 “윤석열의 대통령실과 추종 세력들은 제가 당대표가 된 직후부터 쫓아내기 위한 계획을 세웠고 실행했다”고 주장했다. 김옥균 프로젝트는 갑신정변을 일으킨 김옥균이 3일 만에 쫓겨났듯, 2024년 당시 한 대표를 끌어내리는 계획을 친윤계가 세웠다는 의혹을 말한다.

한 전 대표는 “국민의힘이 조작으로 정적을 찍어내고 더불어민주당에는 찍소리 못하고 견제도 못하고 있다”며 “제명을 당했어도 우리 국민의힘인데, 당이 복지 영역을 축소하는 것에 우려스럽게 생각한다. 헌법·사실·상식을 지키는 좋은 정치를 반드시 하겠다”고 강조했다.

이날 행사는 보수논객 조갑제 조갑제닷컴 대표, 청년 대담 등이 진행됐다. 한 전 대표는 조 대표와의 대담에서 박정희 대통령에 대해 “애국심있는 독재자”라며 “쿠데타로 잡은 정권으로 중화학 산업 육성에 국력을 기울였는데, 그런 애국적 판단력을 대단히 존경한다”고 말했다.

청년과의 대담에서는 “정치가 일자리를 만들어줘야 한다”며 “거제를 방문했을 때 많은 청년들이 평책 반도체 건설 현장에 있으니 가보라고 해서 그 다음 민심경청로드로 평택을 갔었다”고 회상했다.

부동산 정책에 대한 물음에는 “필요한 것은 정부의 신뢰인데 이재명 정부는 이게 매번 바뀌고 그 정도가 극단적”이라며 “이제는 이재명 대통령 마음속까지 읽고 집을 사야하는 상황이라, 정부에서 할 일은 일관성이다”고 답했다.

토크콘서트에는 지지자 1만5000여명이 모였다. 작년 12월 고양 킨텍스에서 1500석 규모 토크콘서트를 개최했을 때보다 10배 가까이 늘어난 인파를 동원했다. 친한(친한동훈)계로 분류되는 김성원·배현진·한지아·진종오·정성국·안상훈·박정훈·고동진·김예지·유용원·우재준 등 의원 10여명과 김종혁 전 최고위원, 윤희석 전 대변인 등도 자리를 함께했다.