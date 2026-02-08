정원오 성동구청장 영등포구, 도봉구, 성동구 이어 또 영등포구에서 8일 오후 북콘서트 개최 서울시장 후보 출마 공식화하는 등 앞선 행보 보여

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 6·3 지방선거가 불과 3개월여 앞으로 다가왔지만, 여야 모두 내부 갈등에 휘말리며 서울시장 선거판은 한 치 앞을 내다보기 힘든 형국이다. 더불어민주당은 조국혁신당과의 합당 논의로 당내 갈등이 최고조에 달했고, 국민의힘 역시 한동훈 전 대표 제명을 둘러싼 내홍이 이어지고 있다.

이런 혼전 속에서 이재명 대통령에 의해 ‘일 잘하는 구청장’으로 명명돼 온 정원오 성동구청장이 ‘마이 웨이’를 선언하며 서울시장 선거판의 변수로 급부상했다. 정 구청장은 8일 오후 서울 영등포구 문래동 복합문화공간 올댓마인드 문래에서 열린 북콘서트 ‘매우만족, 정원오입니다’에서 “서울시장에 출마하려고 한다”고 공식화했다.

정 구청장은 그동안 영등포구·도봉구·성동구 등을 돌며 북콘서트를 이어온 데 이어, 이날 영등포 공장지대 문래동을 찾아 ‘제2의 성수동’으로 키우겠다는 구상을 내비쳤다. 지역 산업과 문화의 결합을 통해 도시의 체질을 바꾸겠다는 메시지로 읽힌다.

그는 “세금이 아깝지 않은 서울, 시민의 일상을 든든히 뒷받침하는 서울, 시민의 의견에 귀 기울이고 시민의 삶을 응원하는 서울, 국가 경쟁력을 끌어올리는 서울로 가야 한다”고 강조했다. 이어 “행정은 시민들의 삶의 요구에서 출발해야 한다. 시민들이 무엇을 바라는지, 어떤 점을 불편해하는지에서 행정의 시작을 고민해야 한다”고 덧붙였다.

기존 서울 시정에 대한 문제 제기도 이어졌다. 정 구청장은 “시민의 요구가 아닌 행정의 요구에서 출발한 사업이 적지 않다”며 “그 과정에서 시민들은 불편을 느끼고 세금이 아깝다고 생각하게 된다”고 말했다.

특히 그는 이재명 대통령을 언급하며 “실천행정, 효능행정, 효능감을 주는 행정은 제게 이정표와 같은 가치였고, 많이 배우고 본받고자 했다”고 말했다. 최근 이 대통령이 정 구청장을 ‘일 잘하는 구청장’으로 언급한 이후 정치적 체급이 한 단계 올라갔다는 평가도 나온다.

이날 행사에는 3선 강동구청장을 지낸 이해식 의원과 초선 영등포구청장 출신 채현일 의원, 박경미 대변인 등이 참석해 힘을 보탰다.

공직자 사퇴 시한은 지방선거 90일 전인 3월 5일이다. 정 구청장은 사퇴 시한이 임박한 시점에 구청장직을 내려놓고 서울시장 출마를 공식 선언할 계획이다. 그는 2014년부터 성동구청장을 맡아온 현재 서울에서 유일한 3선 구청장이다.

민주당 내 서울시장 후보군도 만만치 않다. 같은 지역구(중구·성동갑)의 전현희 의원(3선)이 이미 출마를 선언했고, 박홍근, 서영교(이상 4선), 박주민(3선), 김영배(재선) 의원 등도 출마를 준비 중인 것으로 알려졌다.

민주당은 이들 후보군을 3명으로 압축해 경선을 치르는 방안을 유력하게 검토하고 있다. 당내 갈등과 외부 변수 속에서 ‘행정 성과’를 앞세운 정원오 구청장의 독자 행보가 향후 서울시장 선거판에 어떤 파장을 일으킬지 주목된다.