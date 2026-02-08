파트너 국가 55개국 참여…美중심 핵심광물 무역블록 美국무 “한 국가에 지나치게 집중돼”…중국 견제 희토류 공급망 다변화

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국이 지난 4일(현지시간) 방위·첨단 산업에서 필수적인 핵심광물의 공급망을 다변화하기 위한 ‘핵심광물 무역블록’ ‘포지(FORGE) 이니셔티브’을 출범시켰다. 지난해 미중 무역갈등 당시 미국이 중국의 희토류 수출 통제에 타격을 입은 것을 반면교사 삼아 자체적인 핵심 광물 공급망을 구축하려는 의도다. 이를 위해 미국은 대내적으로 자국 핵심 광물 기업들에 대해 지원책을 내놓는 한편, 대외적으로는 동맹 및 우방국을 중심으로 공급망을 안정화해 대중(對中) 의존도를 구조적으로 낮추려고 하고 있다. 특히 이번 무역블록에서 한국이 포지 이니셔티브의 의장국을 올 6월까지 맡기로 하면서 주목된다.

‘中 희토류 대응’ 美중심의 핵심광물 무역블록…참여국만 55개국

포지 이니셔티브는 미국을 중심으로 출범한 핵심광물 무역 블록이다.

마코 루비오 미 국무장관은 이날 별도 기자회견에서 ‘핵심광물 무역블록’을 ‘포지(FORGE) 이니셔티브’로 일컬으면서 “협력 관계를 맺고자 하는 55개 파트너 국가가 있으며, 이미 다수가 (참여 협정에) 서명했다”고 말했다.

이날 워싱턴DC 국무부 청사에서 열린 핵심광물 장관급회의에는 조현 외교부 장관을 비롯해 한국, 호주, 인도, 일본 등 총 54개국 대표단과 유럽연합(EU) 집행위원회 관계자들이 초청받아 참석했다. 참석자 가운데 외교장관과 기타 각료급 인사만 총 43명이었다고 미 국무부는 전했다.

미국이 동맹국들과 합심해 핵심광물 공급망을 구축한 데에는 지난해 중국과의 희토류 전쟁이 도화선이 됐다. 지난해 미중 무역 갈등 과정에서 중국이 희토류 같은 핵심광물 수출 통제에 나서자 위기에 직면한 미국은 중국발 공급 충격에 대비해 호주 등 핵심광물 자원이 풍부한 국가들과 협력을 강화하는 등 핵심광물 공급망 다변화를 추진했다.

이와 관련해 JD 밴스 미 부통령도 “지난 1년간 우리 경제가 핵심광물에 얼마나 크게 의존하고 있는지를 많은 이들이 뼈저리게 알게 됐다”며 “오늘날 핵심광물과 관련한 국제 시장은 제대로 기능하지 못하고 있다. 공급망은 여전히 취약하고 극도로 집중돼 있다”며 출범 배경을 밝혔다.

그는 그러면서 ‘핵심광물 무역블록’의 기본 목표가 “핵심광물 시장의 글로벌 공급망을 다각화하는 것”이라고 덧붙였다.

루비오 장관 역시 핵심광물 공급망이 “한 국가에 지나치게 집중돼 있다. 최악의 경우 (협상) 지렛대나 지정학적 도구로 악용될 수 있다”고 사실상 중국을 겨냥하며 핵심광물 협력의 중요성을 강조했다.

韓, 6월까지 포지 이니셔티브 의장국

특히 미 국무부는 한국이 오는 6월까지 포지의 의장국을 맡는다고 밝혔다. 루비오 장관은 “한국에 감사드린다. 한국은 (핵심광물 무역블록 출범) 이전까지 공백을 메워온 핵심광물안보파트너십(MSP)에서 선도적인 역할을 해왔기 때문”이라고 밝혔다.

미 국무부는 포지 참여국은 전신인 MSP를 기반으로 정책과 프로젝트 양면에서 협력하며 안정적인 핵심광물 공급망을 강화할 것이라고 전했다. MSP는 핵심광물 글로벌 공급망 강화를 위한 국제협력 파트너십으로 한국, 미국, 일본, 호주, 영국 등 16개국과 유럽연합(EU) 집행위원회가 참여하고 있으며 그동안 한국이 의장국을 맡았다.

조현 외교부 장관도 이날 미국 워싱턴에서 개최된 핵심광물 장관급회의에 참석해 핵심광물 공급망 안정과 다변화를 위한 국제협력 강화 방안을 논의했다. 조 장관은 포지 이니셔티브 출범을 환영하며 의장국으로서 회원국 간 협력 확대와 실질 협력 사업 발굴을 적극 추진하겠다는 의지를 표명했다.

그러면서 MSP가 그간 추진해온 핵심광물 협력 성과를 기반으로 핵심광물 프로젝트 투자 촉진, 핵심광물 전 주기 이해관계자 간 소통증진 등을 포지 이니셔티브의 발전 방향으로 제시했다.