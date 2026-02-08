2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽이 화려하게 막을 올렸으나, 개최지인 이탈리아 밀라노는 축제의 열기 대신 팽팽한 긴장감에 휩싸였다. 개막 이튿날인 7일(현지시간), 도심 곳곳에서는 올림픽 반대 시위가 격화하며 경찰과 시위대가 충돌했고, 주요 철도망에서는 의문의 파괴 공작까지 발생했다.

이날 밀라노 도심에는 ‘지속 불가능한 올림픽 위원회’ 주도로 수많은 시민이 모여 행진을 벌였다. 이들은 화려한 올림픽의 이면에 가려진 환경 파괴와 대회 이후 닥쳐올 경제적 부채, 사회적 불평등을 강하게 비판했다. 아울러 이탈리아 정부가 올림픽을 빌미로 치안 정책을 강화하고 소수 인종을 탄압하고 있다며 목소리를 높였다.

평화롭게 시작됐던 행진은 시위대가 올림픽 선수촌 근처를 지나며 급격히 냉각됐다. 일부 참가자들이 선수 숙소를 향해 폭죽과 연막탄을 던지며 항의했고, 경찰이 삼엄한 경계에 나섰다. 결국 코르베토 광장에서 충돌이 폭발했다. 일부 시위자가 경찰 차량을 표적으로 폭죽을 쏘아 올리자, 경찰은 최루탄과 물대포를 발사하며 강제 해산에 나섰다. 비록 대다수 시민은 광장 중앙에서 평화적인 태도를 유지했으나, 도심은 한동안 아수라장으로 변했다.

시위와 동시에 이탈리아 북부의 핵심 교통망도 마비됐다. 볼로냐 인근 철도 노선 3곳에서 동시다발적인 사보타주(파괴 공작)가 확인된 것이다. 이탈리아 국영 철도에 따르면 볼로냐-파도바 노선에서는 사제 폭발 장치가 발견됐으며, 고속철도 전기 케이블이 절단되고 철도 전기실에 방화로 추정되는 불이 나기도 했다.

이탈리아 수사 당국은 이번 사건의 수법이 2024년 파리 올림픽 당시 프랑스 고속철도(TGV)를 겨냥했던 공격과 유사하다는 점에 주목하고 있다. 이에 따라 올림픽 체제를 거부하는 무정부주의 세력의 조직적인 범죄일 가능성을 열어두고 수사를 확대 중이다. 마테오 살비니 교통부 장관은 “올림픽 첫날을 노린 악의적인 공격”이라며 이를 강력히 규탄했다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막과 함께 터져 나온 시위와 파괴 공작은 낯선 풍경이 아니다. 평화와 화합을 외치는 올림픽이지만, 역설적으로 전 세계의 이목이 쏠리는 이 시기는 사회적 불만을 표출하거나 정치적 메시지를 던지려는 이들에게 가장 ‘매력적인 무대’가 되어왔기 때문이다.

최근 열린 대회들에서도 밀라노와 유사한, 혹은 더 격렬한 갈등의 양상이 반복됐다.

가장 최근 열린 파리 대회는 개막 전부터 시민들의 거센 반발에 직면했다. 프랑스 정부가 2조 원이 넘는 예산을 들여 센강 정화 사업을 벌였으나, 수질 문제가 계속되자 시민들은 “마크롱 대통령이 수영하는 날 센강에 배변하자”는 엽기적인 온라인 캠페인을 벌이며 예산 낭비를 비판했다.

또한 개막식 당일, 프랑스 고속철도(TGV) 선로 곳곳에서 방화 사건이 발생해 수만 명의 발이 묶였다. 이는 이번 밀라노 대회에서 발생한 철도 파괴 공작의 ‘원형’과도 같은 사건으로 평가받는다.

2022년 베이징 대회는 인권 문제를 둘러싼 전 세계적인 갈등이 정점에 달했다. 미국을 비롯한 서방 국가들이 중국의 신장 위구르 인권 탄압 등을 이유로 정부 사절단을 보내지 않는 ‘외교적 보이콧’을 선언하며 대회 분위기가 경색됐다. 중국 당국이 “중국법에 어긋나는 발언을 하는 선수는 처벌받을 수 있다”고 경고하면서, 선수들의 표현의 자유를 둘러싼 국제적인 비판 시위가 전 세계 주요 도시에서 열리기도 했다.