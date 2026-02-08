동신대학교 학군단(ROTC)이 육군학생군사학교 2025년 우수 학군단으로 선정됐다.

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]8일 동신대학교 학군단(단장 유세화 중령)은 지휘관을 중심으로 전 장병이 일치단결해 올바른 인성과 리더십을 갖춘 최정예 장교 육성에 매진해 온 공로를 높게 평가받아 우수 학군단으로 선정돼 학생군사학교장 표창을 수상했다고 밝혔다.

학군단장은 “이번 선정은 후보생들의 열정과 교직원들의 아낌없는 지원이 어우러진 값진 결과”라며 “앞으로도 국가 안보를 책임질 좋은 인성의 유능한 장교를 배출하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

동신대 학군단은 1989년 창단 이후 학군 29기를 시작으로 현재까지 총 35개 기수에 걸쳐 795명의 장교를 배출했다. 매년 우수한 임관 성과를 거두고 있으며, 배출된 장교들은 전후방 각지에서 국방의 의무를 수행하며 지역사회와 대학의 위상 제고에 기여하고 있다.

한편 동신대학교 학군단은 오는 3월 3일부터 4월 26일까지 1~2학년 재학생을 대상으로 2026년 학군사관후보생을 모집할 예정이다.