곡물·유지류는 가격 상승

[헤럴드경제=박병국 기자]세계식량가격지수가 5개월 연속 하락했다.

유엔 식량농업기구(FAO)가 6일(현지시간) 발표한 지난 1월 기준 세계식량가격지수(2014∼2016년 평균 가격이 100)는 123.9로 전달(124.3)보다 0.4% 하락했다. 1년 전보다는 0.6% 내렸다.

유제품·육류·설탕 가격은 하락했다.

육류 가격 지수는 전 달보다 0.4% 하락한 123.8이었다. 돼지고기 가격 하락이 주된 요인이었다. 소고기와 양고기 가격은 전반적으로 안정세를 보였다. 반면, 가금류 가격은 상승했다.

유제품 가격 지수는 전 달보다 5.0% 내린 121.8을 기록했다. 치즈와 버터 가격 하락이 주요 원인이었다.

설탕 가격지수는 전 달보다 1.0% 하락한 89.8이었다. 인도의 생산량 급증, 브라질의 생산 전망 호조에 힘입은 공급 확대 기대가 가격 하락 요인으로 작용했다.

곡물과 유지류 가격은 올랐다. 지난 달 곡물 가격 지수는 107.5로 전 달보다 0.2% 올랐다. 밀 가격은 전반적으로 안정세를 보였다. 옥수수 가격은 하락했다. 반면 쌀 가격은 상승했다.

유지류 가격 지수는 168.6으로 전 달보다 2.1% 올랐다. 팜유 가격은 동남아시아의 계절적 생산 둔화와 세계적 수요 증가로 두 달 연속 상승했다. 대두유 역시 남미의 수출 물량이 줄어 가격이 올랐다.