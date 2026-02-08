홍대입구역 인근, 국내 최대 창업 인큐베이팅 시설 조성 오픈이노베이션·글로벌 엑셀러레이팅 전방위 지원 대기업·글로벌 투자사 집결

[헤럴드경제=홍석희 기자] 글로벌 스타트업 성장을 전방위로 지원하는 초대형 창업 거점 ‘K-StartHub’가 문을 연다. 정부는 신규 개관을 앞두고 첫 입주기업 모집에 나서며 본격적인 창업 생태계 확장에 시동을 걸었다.

중소벤처기업부(장관 한성숙)와 창업진흥원(원장 유종필)은 9일 글로벌 스타트업 종합 지원 인프라인 ‘K-StartHub’ 개관을 앞두고 최초 입주기업을 모집한다고 밝혔다.

서울 마포구 홍대입구역 9번 출구 인근에 들어서는 K-StartHub는 국내 최대 규모 창업 인큐베이팅 시설로, 국내 스타트업의 해외 진출 지원은 물론 한국에서 창업하려는 외국인의 정착과 인허가 절차 자문까지 제공하는 ‘인·아웃바운드 통합 창업 플랫폼’이다. 초기 정착부터 글로벌 스케일업까지 창업기업 전 주기를 지원하는 종합 체계를 갖춘 것이 핵심 특징이다.

이번 모집은 허브 개관 이후 처음 입주하는 기업을 선발하는 절차로, 선정 기업들은 독립형 사무공간과 회의실, 라운지 등 업무 인프라를 제공받는다. 비입주기업 역시 멤버십 형태로 공유오피스를 이용할 수 있으며, 기술·법률·세무 자문과 함께 오픈이노베이션, 글로벌 진출, 투자 연계 등 스케일업 프로그램도 지원받게 된다.

특히 K-StartHub에는 SK텔레콤, 현대건설 등 국내외 대기업과 Shorooq Partners, Antler 등 글로벌 투자사가 함께 입주할 예정이어서, 스타트업들은 초기 단계부터 글로벌 네트워크와 협업 기회를 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

허브가 위치한 홍대 일대는 외국인 유학생과 관광객, 창작 인력이 밀집한 대표적 글로벌 문화 교류 지역이다. 정부는 이러한 입지 강점을 바탕으로 AI, 뷰티·패션, 콘텐츠·문화 등 A·B·C 전략 분야 스타트업을 우선 육성해 글로벌 확장 가능성이 높은 창업 생태계를 조성한다는 계획이다.

입주를 희망하는 창업기업은 K-Startup 누리집을 통해 3월 6일 오후 3시까지 신청할 수 있으며, 실제 입주는 올해 4월 말부터 순차적으로 진행될 예정이다.

조경원 중기부 창업정책관은 “최근 국가적 창업 열기가 빠르게 확산되고 있다”며 “K-StartHub가 민간 혁신 주체 간 교류와 협업, 성장을 촉진하는 핵심 플랫폼으로 자리 잡아 대한민국 창업 생태계 도약을 견인할 것”이라고 말했다.