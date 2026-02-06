[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시는 6일 시청에서 ‘광주권 간선급행버스체계(BRT) 개발계획 수립 용역 최종 보고회’를 개최, 용역 결과와 향후 일정을 공유했다.

백운∼매곡 BRT는 남구 옛 대동고에서 백운교차로∼농성교차로∼광천사거리∼경신여고사거리를 경유해 북구 광주공고에 이르는 8.67㎞ 구간에 구축한다.

시는 BRT 구축으로 광천권역의 교통난을 해소하고 대중교통 서비스의 신속성, 정시성, 편의성을 확보해 승용차 중심 교통을 대중교통 중심으로 전환하는 것을 목표로 하고 있다.

시는 지난해 4월 개발계획 수립을 위한 용역에 착수해 관계기관과 전문가 의견을 수렴, 계획안의 완성도를 높였다.

총사업비 453억원을 투입해 BRT 전용도로 구축, 정류장 설치·개편, 교차로 교통·신호운영체계 개선 등이 담겼다.

BRT 정류장은 41곳이 운영된다.

시민 혼란을 최소화하기 위해 기존 버스정류장과 인접한 위치에 중앙정류장 33개소를 설치하고, 8개소는 기존 가로변 정류장을 활용한다.

전용차량은 도로·운영 여건 등을 고려해 친환경 저상버스 7대(예비 1대 포함)를 마련하고, 배차간격은 15분으로 운영할 계획이다.

BRT가 구축되면 평균 통행속도는 시속 16.6㎞에서 21.4㎞로 28.9％ 향상되고, 이용 수요는 18.1％ 증가할 것으로 예측됐다.

시는 올해 상반기 개발계획 고시를 마치고, 하반기에 기본 및 실시 설계 용역에 착수할 예정이다. 목표 개통 시점은 2028년 말이다.