6일 발기인 등 400여 명 참석 ‘AI 세계 3대 도시 인천’ 비전 제시 현장 적용 중심 실행형 AI 모델 추진

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인공지능과 디지털 기술을 시민 생활과 도시 발전 전략에 연결하는 공익형 협력 플랫폼이 출범했다.

AID·AI 인천포럼은 6일 인천 상상플랫폼 인천관광공사 대회의실에서 발기인을 비롯해 시민과 관계자 등 약 400여 명이 참석한 가운데 창립 행사를 갖고 출범 취지와 비전을 공식화했다.

AID·AI 인천포럼은 비영리·비정치 원칙을 기반으로 시민 참여형 AI 활용 확산과 생활 밀착형 적용 모델 구축을 목표로 한다.

발기인들은 창립 총회에서 취지문을 통해 포럼은 AI와 디지털 기술 접근 격차 해소와 시민 활용 역량 강화, 지역 현장 중심 실행 모델 구축을 핵심 목표로 제시했다.

학계·산업계·공공 영역과 협력하는 개방형 공익 플랫폼으로 운영하겠다는 방침도 밝혔다.

포럼 명칭인 AID는 ‘AI·Incheon·Digital’의 결합과 함께 ‘돕는 기술’이라는 철학을 담아 시민의 삶의 질 향상과 공동체 역량 강화를 지향하는 개념이 담겨져 있다.

AID·AI 인천포럼 공동 상임대표인 신용대 인천기독교총연합회 총회장은 “인공지능(AI)과 디지털기술은 산업과 행정, 교육, 복지, 지역경제 전반에 구조적 변화를 가져오고 있다”며 “특히 기술 발전이 인간의 가치와 책임, 공동체적 돌봄과 영성 기반의 윤리 의식과 함께 가야 한다는 점에서 시민 참여형 실천이 중요하다”고 말했다.

신재경 인천시 정무부시장은 축사에서 “인공지능 전환 시대에 도시 경쟁력은 기술 보유보다 시민 활용 역량에서 결정된다”며 “민관과 전문가, 시민이 함께 참여하는 AI 협력 생태계가 무엇보다 중요하다”고 말했다.

앞서 특별강연도 진행됐다. 강연 주제는 ‘AI 세계 3대 도시, 인천’이다.

조병완 한양대학교 명예교수는 4차 산업혁명과 인공지능 공존 시대에 대응하는 도시 전략과 시민 체감형 AI 활용 방안을 발표했다.

또 인천의 10대 전략사업과 연계한 AI 융복합 국내외 사업 모델, 양자 인공지능과 차세대 산업 전환을 포함한 미래 발전 구상도 함께 제시됐다.

한편, 포럼은 향후 시민 대상 AI 활용 교육, 디지털 생활 역량 확산 프로그램, 지역 현장적용 프로젝트를 단계적으로 추진할 계획이다.