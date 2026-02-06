총 358구획 분양, 어르신·장애인· 다자녀 우선 배정

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 금천구(구청장 유성훈·사진)는 ‘금천 도시농업체험장’을 오는 3월 28일 개장한다고 6일 밝혔다. 텃밭 분양 신청은 오는 9일부터 20일까지 받는다.

‘도시농업체험장’은 안양천 금천 한내교 인근에 위치한 도시형 체험공간이다. 지난 2021년부터 운영을 시작해 구민들의 건전한 여가 활동과 공동체 형성을 돕는 공간으로 자리 잡아 왔다.

올해 분양 규모는 총 358구획이며, 1구획당 면적은 7㎡이다. 신청 대상은 공고일 기준 금천구에 주민등록이 된 구민이다. 1세대당 1구획만 신청할 수 있다. 분양 비용은 연간 3만 원이다.

특히 구는 올해 참여 기회의 형평성을 높이기 위해 전체 구획 중 일부를 계층별로 별도 모집한다. 65세 이상 어르신 72구획 , 장애인 35구획, 다자녀 35구획을 우선 배정한다. 일반 구민은 나머지 216구획을 대상으로 신청할 수 있다.

신청은 금천구청 누리집 ‘통합예약’ 시스템을 통해 온라인으로 가능하다. 다만, 온라인 신청이 어려운 만 65세 이상 어르신과 장애인은 금천구청 공원녹지과를 방문해 현장 접수할 수 있다.

당첨자는 24일 무작위 전산 추첨으로 선정된다. 결과는 25일 구청 홈페이지 게시와 함께 개별 통보될 예정이다.

최종 선정된 구민은 3월 28일 개장식을 시작으로 11월 말까지 텃밭을 이용하게 된다. 구는 개장 전 도시농업 전문 강사가 참여하는 영농 교육을 실시하고, 개장 시 비료와 모종 등 기초 농자재를 제공할 계획이다.

또한, 혹서기를 제외한 매월 토요일에는 ‘텃밭 상담소’를 운영한다. 재배 방법, 병충해 관리 등 실질적인 경작 상담을 제공해 초보 농부들의 안정적인 텃밭 운영을 도울 예정이다.

유성훈 금천구청장은 “금천 도시농업체험장이 구민들이 일상 속에서 자연을 가까이하며 쉼과 여유를 찾을 수 있는 공간이 되길 바란다”라며, “많은 구민의 관심과 참여를 바란다”라고 말했다.