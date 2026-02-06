국힘·개혁신당, ‘통일교 특검’ 이후 두 번째 법안 발의 공조

[헤럴드경제=양대근 기자] 장동혁 국민의힘 장동혁 대표와 이준석 개혁신당 대표가 6·3 지방선거를 앞두고 ‘외국인의 여론 왜곡 방지법’을 공동으로 발의했다.

6일 정치권에 따르면 이들이 낸 ‘정보통신망 이용촉진 및 정보보호법’ 개정안은 정보통신 서비스 사업자가 선거 기간 중에는 계정 이용자의 국적을 확인하고, 선거권이 없는 외국인인 경우 정치 관련 기사에 댓글을 달 수 없게 하는 조치를 의무화하는 내용을 담고 있다.

이 대표가 전날 제출한 이 법안에는 장 대표를 비롯, 국민의힘 박준태 비서실장과 김장겸 정무실장 등 당 지도부와 나경원·김재섭 의원 등도 이름을 올렸다.

이 대표는 제안 이유에 대해 “사후 제재가 어려운 온라인 여론 특성상 선제적인 디지털 주권 보호장치가 시급하다”고 설명했다.

장 대표는 이 대표의 법안 공동발의 요청을 받고 “법안 취지에 깊이 공감한다”며 동참한 것으로 알려졌다. 앞서 장 대표는 지난달 “외국인의 댓글로 여론이 왜곡되고 있다”며 온라인 댓글에 국적을 표기해야 한다고 주장하기도 했다.

장 대표 취임 이후 국민의힘과 개혁신당이 법안 공조에 나선 것은 ‘통일교 특검’ 법안에 이어 두 번째다.