“지선, 국힘에 주어진 마지막 기회” “당심 갇혀 민심 보지 못하면 패배”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장이 자신의 재신임 여부를 전 당원 투표로 하겠다는 장동혁 국민의힘 대표에 대해 절대 기준은 ‘민심’이라며 “장 대표는 자격을 잃었다”고 직격했다.

오 시장은 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “이번 지방선거는 국민의힘에게 주어진 사실상의 마지막 기회”라며 “우리 당이 걸어가야 할 길의 절대 기준은 민심이어야 한다”고 적었다.

이어 “국민의 신뢰와 지지를 못 받는 정당은 정당으로서 존립할 수 없다”며 “국민은 변화를 요구하는데, 고집스럽게 수구의 길을 가면 국민의 지지를 받을 수 있겠습니까”라고 되물었다.

그러면서 그는 “장 대표가 원하는 당원 투표 결과가 나온다 한들, 그것이 민심을 거스른다면 무슨 의미가 있습니까”라며 “당심에 갇혀 민심을 보지 못하면 결국 패배한다”고 강조했다.

오 시장은 “그것이야말로 당심을 거스르는 일”이라며 “장 대표는 스스로 자격을 잃었다”고 밝혔다.