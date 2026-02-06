환경공단, 12일부터 21일까지 설 명절 ‘음식물 쓱싹 줄이기 챌린지’ 실시

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 한국환경공단은 설 연휴를 맞아 음식물쓰레기 감량을 위해 12일부터 21일까지 2주간 설 명절 ‘음식물 쓱싹 줄이기 챌린지’를 실시한다고 6일 밝혔다.

RFID종량기 후불제 사용 가정(세대)을 대상으로 한 이번 챌린지는 음식물쓰레기 배출이 증가하는 설 연휴를 대비해 음식물 잔반을 줄이고, 낭비 없는 음식 문화 정착을 유도하기 위해 마련됐다.

참여 가정의 감량 실적은 RFID 음식물쓰레기 관리시스템을 통해 수집되는 세대별 배출량 데이터를 비교·분석해 산정된다.

평소 대비 음식물쓰레기 배출량을 1㎏ 이상 감량한 가정을 대상으로 추첨을 통해 총 300개 가정에 경품을 지급하며, 당첨자 발표는 27일이다.

챌린지 참여를 희망하는 가정(세대)은 이달 11일까지 행사 포스터에 기재된 ‘신청양식 정보무늬(QR)’ 코드를 통해 신청하면 된다.

이번 챌린지의 자세한 사항은 한국환경공단 누리집 또는 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

임상준 한국환경공단 이사장은 “설 명절은 음식물쓰레기가 가장 많이 발생하는 시기”라며, “이번 챌린지를 통해 음식물쓰레기를 감량하는 문화가 확산하길 바란다”고 말했다.