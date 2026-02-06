[헤럴드경제=이원율 기자]러시아가 리투아니아 침공 상황을 가정한 가상 ‘워게임’에서 러시아의 목표 달성은 며칠 내 이뤄질 수 있다는 결과가 나왔다.

5일(현지시간) 독일 일간지 디벨트는 지난해 12월 독일 연방군 헬무트 슈미트 대학교 산하 워게임 센터와 공동으로 실시한 러시아의 리투아니아 침공 가상 연습 결과를 공개했다.

워게임은 2026년 10월을 배경으로 했다. 러시아 역외 영토 칼리닌그라드와 친러시아 국가 벨라루스를 잇는 도로가 지나는 리투아니아 남서부 도시 마리얌폴레를 러시아가 점령하는 시나리오로 상정했다. 침공 명분은 칼리닌그라드에 인도주의적 위기가 고조되고 있다는 크렘린궁의 가짜 주장으로 뒀다.

이렇게 해 시뮬레이션을 돌린 결과, 러시아는 자국 군대를 많이 운용하지 않고도 목표 대부분을 달성할 수 있었다.

특히나 미국의 리더십 부재와 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국의 소극적 대응이 겹친다면 이는 러시아 입장에선 더 큰 호재였다. 러시아는 1만5000명 초기 병력만 갖고도 며칠 내 발트해 전역에 걸쳐 지배력을 확보할 수 있었다.

미국은 공격받은 나토 회원국을 모든 동맹국이 함께 방어해야 한다고 둔 나토 조약 제5조의 발동을 거부했다. 독일은 공격에 대한 대응에 주저했고, 이미 리투아니아네 배치된 독일 여단은 러시아가 군 기지 인근에 드론으로 지뢰를 심어 개입하지 못했다. 폴란드는 군대를 동원했지만, 결국 자국 영토 방어를 위해 리투아니아로 병력을 보내지 못했다.

이러한 가상의 워게임 시나리오에는 전직 독일 및 나토 당국자, 국회의원, 안보 전문가 등 16명이 참여해 직접 연기도 했다.

한편 러시아는 지난달 22일 전략폭격기가 발트해 상공을 순찰 비행했다는 발표를 내놓았다.

러시아 국방부는 텔레그램을 통해 투폴레프(Tu)-22M3 장거리 전략폭격기가 발트해의 중립 수역에서 앞서 예정됐던 순찰 임무를 수행했다고 밝혔다.

러시아군의 발트해 순찰 비행을 무력 과시를 위한 것으로 보인다고 로이터는 전했다.

러시아 국방부의 발표는 이날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 미국 특사단의 회담이 시작되고 몇분 뒤 나왔다.