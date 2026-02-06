정은보 거래소 이사장 신년간담회서 자본시장 대도약 위한 핵심전략 밝혀 2027년말 24시간체제 도입 재확인

정은보 한국거래소 이사장이 코스피 지수 전망에 대해 “6000은 넘어서는 데 큰 문제가 없지 않을까 생각한다”고 말했다.

거래소의 거래시간 연장 배경이 넥스트레이드와의 경쟁에 따른 결과라는 지적에는 “경쟁해야 하는 게 맞다”며 정면 대결을 예고하고 단계적 24시간 거래 체제 도입을 강조했다.

정 이사장은 지난 5일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 ‘자본시장 대도약을 위한 한국거래소 핵심 전략’ 기자간담회에서 “해외 주요 시장들과 비교해 보면 (코스피가) 최소한 6000을 넘어설 수 있는 여력을 이미 갖추고 있다고 생각한다”며 이같이 밝혔다.

그는 “모건스탠리캐피털(MSCI) 인덱스로 비교해 보면 코스피, 코스닥 시장을 합친 주가순자산비율(PBR)은 1.9배 정도”라며 “이는 일본과 비슷한 수준이며 영국·프랑스·독일은 2.3배, 미국은 약 5배 정도”라고 했다. 그러면서 “우리나라는 아직 제조업 중심 경제 생산 구조를 갖고 있어 투하 자본이 많은 편”이라고 덧붙였다.

거래소가 프리마켓(오전 7∼8시)·애프터마켓(오후 4∼8시) 도입을 추진하는 것이 넥스트레이드와의 경쟁 때문이냐는 질문에는 “경쟁 해야 한다”며 “왜 (거래소는) 6시간 반밖에 거래를 못 하냐”고 반문했다.

특히 그는 올해 6월 개설을 목표로 프리·애프터마켓을 신설하고, 2027년 말까지 24시간 거래 체계 도입을 추진하겠다는 입장을 재확인했다.

최근 불거진 중복상장 문제에 대해서는 신설 법인과 인수합병(M&A) 부문까지 상장 원칙을 정립하겠다고 설명했다.

정 이사장은 “우리나라 중복 상장 비중은 (전체 시장에서) 약 20% 정도인데 “일본이 3~4% 수준, 미국이 1% 수준”이라며 “선진 시장에 비춰보면 많은 편이라고 생각한다”고 지적했다.

그러면서 “핵심 원칙은 소액 투자자를 어떻게 보호할지 문제”라며 “중복 상장을 원칙적으로 금지하면서 소액 투자자 보호가 충분히 이뤄질 수 있도록 유도하는 방법을 검토하겠다”고 말했다.

국회를 중심으로 제기된 코스닥 시장을 분리하고 거래소를 지주회사로 전환하자는 의견에는 “코스닥 관련해서는 벤처 기업 육성을 위한 노력, 마중물 역할을 할 수 있는 역할을 할 수 있는 시점”이라며 “정책 당국과 국회에서 제안된 입법안이기 때문에 가장 적합한 시장 구조 개편안이 적용될 수 있게 하겠다”고 했다.

거래소는 이날 ‘자본시장 대도약을 위한 거래소 핵심전략’을 통해 올해 중점 추진 과제도 제시했다.

우선, 현재 해외에만 있는 개별종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)를 신속히 도입한다. 삼성전자·SK하이닉스 같은 종목들의 주가 등락률을 배수로 추종할 수 있게 해, 보다 적극적인 수익을 추구할 수 있도록 하겠다는 의미다.

정부의 ‘좀비기업’ 퇴출 기조에 적극 부응해 부실기업의 조기 퇴출도 속도감 있게 추진한다. 시가총액, 매출액 등 상장폐지 기준을 강화하고, 상장 폐지 심사 조직·인력을 보강해 한계기업을 신속히 퇴출하겠다는 계획이다.

또, 불공정거래 근절을 위해 합동대응단 공조 체계를 강화 하고 인공지능(AI) 기술을 접목한 시장감시 시스템의 고도화를 추진한다.

이밖에 ▷성장 자금 적시 조달을 위한 기업성장집합투자기구(BDC) 도입 ▷코스닥 기업 분석보고서 확대 및 비상장기업 인큐베이팅 기능 강화 ▷영문공시의무 조기 시행 등 MSCI 선진지수 편입 노력 등을 강조했다. 홍태화·신주희 기자