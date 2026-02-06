‘IEC 62443-44-1’ 받아 “전력계통 설비 전반으로 인증 적용 범위 확대할 것”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 효성중공업이 글로벌 전력 시장 보안 요구에 대응하기 위한 사이버보안 국제표준 인증 ‘IEC 62443-44-1’을 획득했다고 6일 밝혔다.

해당 표준은 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 산업제어시스템 보안 국제표준으로 발전소, 철도 기반기설 등 산업 현장의 사이버 공격, 데이터 유출, 시스템 장애 등 다양한 보안 위협에 대응하는 기술 수준을 평가한다.

이에 효성중공업은 HVDC(초고압직류송전), STATCOM(스태콤∙무효전력보상장치), ESS(에너지저장장치) 등 전력계통 안정성과 직결되는 핵심 제품군 설계단계부터 IEC 62443-4-1 보안 시스템을 내재화할 수 있게 됐다.

효성중공업은 이를 계기로 글로벌 전력 시장의 보안 요구에 선제적으로 대응한다는 방침이다. 전력망 해킹 위협은 국가 안보와 직결돼 있는만큼 최근 북미∙유럽 등에선 전력망 인프라에 대한 보안 기준을 강화하는 추세다. 특히 단일 설비의 장애는 대규모 정전이나 전력망 전체의 품질 저하로 이어질 수 있어 개발단계부터 운영까지 전 주기에 걸친 보안 역량이 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.

효성중공업 관계자는 “보안 역량을 지속 고도화해 전력계통 설비 전반으로 인증 적용 범위를 확대해 나갈 방침”이라고 밝혔다.