급여 확대로 호산구 육아종증 혈관염 등 적용 리툭시맙 성분 임상적 유효성 및 안전성 공유

[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온제약은 지난 5일 서울 웨스틴 조선 호텔에서 국내 류마티스내과 전문의들을 대상으로 ‘트룩시마 류마티스내과 심포지엄’을 개최했다고 6일 밝혔다.

이번 심포지엄은 지난해 9월과 10월 각각 건강보험 급여가 인정된 호산구 육아종증 다발혈관염, 다발성 근염 및 피부근염의 급여 기준 확대 내용을 공유하기 위해 마련됐다. 아울러 리툭시맙 바이오시밀러인 ‘트룩시마’의 유효성과 안전성에 대한 임상적 근거를 알리는 데 집중했다.

행사는 혈관염과 근염을 주제로 한 두 개의 세션으로 진행됐다. 첫 번째 세션에서는 한양의대 최찬범 교수가 좌장을 맡았으며, 순천향의대 김현숙 교수와 연세의대 이상원 교수가 자가면역 질환에서 B세포 치료의 유효성 및 ANCA 혈관염 치료의 최신 지견을 발표했다.

두 번째 세션은 서울의대 이은영 교수가 좌장을 맡은 가운데, 경희의대 이연아 교수가 근염 치료 과정에서 리툭시맙 사용의 유효성에 대해 설명하며 현장 의료진과 처방 사례를 공유했다.

트룩시마는 항체 의약품 ‘맙테라’의 바이오시밀러로 2017년 국내 출시됐다. 기존 비호지킨스 림프종 및 류마티스 관절염 치료에 주로 쓰였으나, 최근 급여 확대로 중증 자가면역 질환 분야에서 처방 범위가 더욱 넓어지게 됐다.

셀트리온제약 관계자는 “그동안 리툭시맙의 치료 효과에도 불구하고 급여 적용이 제한적이었던 질환들에 대해 요양급여가 확대됐다”며 “이를 통해 의료진과 환자들에게 더 나은 치료 옵션을 제공할 수 있기를 기대한다”고 말했다.