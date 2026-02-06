헤파리노이드 등 3개 주성분 함유로 보습 강화 세럼 제형으로 빠른 흡수와 간편한 사용성 확보

[헤럴드경제=최은지 기자] 동아제약은 피부 건조증 치료에 효과적인 3중 복합 성분을 함유한 ‘노드라나액’을 출시했다고 6일 밝혔다.

노드라나액은 피부 건조증을 집중적으로 치료하기 위해 개발된 제품이다. 주성분인 헤파리노이드, 글리시리진산이칼륨, 알란토인의 3중 복합 처방을 통해 건조해진 피부에 단계별 솔루션을 제공한다. 특히 덱스판테놀, 히알루론산, 쉐어버터 등 5중 보습 성분을 첨가제로 더해 보습력을 한층 높였다.

제품은 피부 흡수가 빠른 세럼 제형으로 제작되어 얼굴과 몸의 건조한 부위에 끈적임 없이 사용할 수 있다. 상처 부위를 제외하고 세안이나 기초 케어 후 하루 1회 이상 적당량을 도포하면 된다.

피부 수분 부족으로 장벽 기능이 약해진 경우, 단순 화장품보다는 근본적인 치료가 가능한 의약품 선택이 중요하다는 것이 회사 측의 설명이다. 노드나라액은 일반의약품으로 처방전 없이 약국에서 바로 구매가 가능하다.

동아제약 관계자는 “노드라나액은 자사 피부연구소의 기술력을 바탕으로 속 건조와 거친 피부 결 개선에 초점을 맞춘 제품”이라며 “일상 속 피부 건조로 발생하는 불편함을 해소하는 데 좋은 대안이 될 것”이라고 말했다.