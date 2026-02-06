9~20일 4차례 압구정·개포·일원·대치 주요 단지 방문해 사업 단계별 현안 점검

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 재건축 정비사업이 추진 중인 주요 단지를 직접 방문해 사업 현황을 점검, 조합과 현장에서 직접 소통하는 ‘재건축 현장 방문 간담회’를 2월 9일부터 20일까지 총 4차례 진행한다.

이번 간담회는 구청장이 단지별 정비계획 이행 상황과 주요 현안을 현장에서 확인한 뒤 해당 권역 조합장들과 간담회를 열어 사업 추진 과정의 애로사항과 주민 의견을 청취하는 방식으로 진행한다. 단지 내 주요 시설과 현장도 함께 점검하며, 현장에서 나온 의견은 단지별 사업 단계에 맞춰 정리해 필요한 행정 지원으로 연결한다.

2월 9일에는 압구정3구역 구현대아파트 조합사무실에서 열린다. 압구정 2·3·4·5구역 등 4개 조합이 참여한다. 압구정동 일대는 한강 접근성을 높이는 정비계획이 수립돼 있으며, 2·3·4·5구역 모두 정비계획 결정이 완료됐다. 2구역은 통합심의를 준비 중이고, 3·4·5구역은 시공자 선정 절차를 진행하고 있다.

2월 10일에는 개포동 개포주공5단지 조합사무실에서 진행한다. 7개 조합이 참여한다. 이주가 진행 중인 개포주공5단지와 일원개포한신아파트, 관리처분계획을 준비 중인 개포주공6·7단지, 시공자 선정을 진행 중인 개포우성6차, 통합심의를 준비 중인 개포우성7차, 상반기 중 추진위원회 구성이 예정된 경남·우성3차·현대1차, 개포현대2차 조합 관계자가 참석한다.

2월 19일에는 일원동 가람아파트 관리사무소에서 열린다. 가람·상록수·한솔·청솔 등 4개 조합이 참석한다. 일원가람아파트와 상록수아파트는 상반기 중 정비계획 결정 고시를 앞두고 있다. 청솔·한솔아파트는 정비계획 수립 단계다.

2월 20일에는 대치동 은마아파트 상가 내 탁구장에서 진행한다. 은마, 대치우성1차, 쌍용1차, 쌍용2차, 대치미도 등 5개 조합이 참석한다. 은마아파트는 통합심의, 대치우성1차·쌍용2차아파트는 단지 통합을 위한 정비계획 수립단계이며, 쌍용1차는 작년 하반기에 정비계획변경을 완료하고, 시공자 선정 중에 있다. 대치미도는 정비구역 지정 이후 예비추진위원장 선거를 끝내고, 추진위원회 구성을 앞두고 있다.

대치동 일대는 지난해 하반기부터는 개포우성1·2차아파트와 대치선경1·2차아파트에서 새롭게 정비계획 수립 절차가 시작되는 등 신규 재건축 단지가 확대되고 있다.

조성명 강남구청장은 “재건축은 주민 삶과 직결된 만큼 현장에서 구민들과 직접 만나 소통하며, 필요한 지원을 신속히 뒷받침하겠다”며 “단지별 사업 단계에 맞춘 지원으로 재건축이 차질 없이 진행되도록 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.