최근 5년간 생산분까지 1만여 매 DB 구축… 재개발·분할 등 지적 행정 고도화 토지이동 정보 확인 시간 단축으로 신속·정확한 지적 민원 서비스 구현

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)가 영구 지적(地籍)보존문서의 디지털 전환에 속도를 내고 있다.

종이 형태의 기록물을 전산화해 훼손이나 위변조 가능성을 방지하고, 지적문서 관리의 체계성과 효율성을 높인다는 취지다.

구는 올해 사업비 855만원을 투입해 2021년부터 2025년까지 생산된 토지이동결의서와 측량결과도 약 1만500매를 데이터베이스(DB)화한다고 6일 밝혔다.

그동안 종이로 보관되어 온 지적 기록물은 재개발에 따른 확정측량, 토지 분할 등 구민의 재산권 행사와 밀접하게 관련된 중요 자료다. 하지만 종이 형태의 특성상 시간이 흐를수록 훼손되거나 멸실될 우려가 크다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다.

구는 앞서 1970년부터 2020년 사이에 생산된 토지이동결의서 18만 6659매와 측량결과도 4만 6628매에 대한 전산화 작업을 성공적으로 완료한 바 있다.

이번 사업을 통해 2021~2025년 생산된 기록물까지 전산시스템에 추가됨에 따라 강북구의 지적 기록물 관리 체계는 한층 더 견고해질 전망이다.

전산시스템 구축이 완료되면 민원 처리 속도도 개선된다. 과거 수작업으로 문서를 일일이 찾아야 했던 번거로움이 사라지고, 담당 공무원이 전산망을 통해 즉시 정보를 확인할 수 있게 되어 행정 서비스의 질이 대폭 향상될 것으로 보인다.

구 관계자는 “영구 지적보존문서 전산화는 구민의 소중한 재산권을 보호하고 효율적인 지적 행정을 구현하기 위한 중요한 과정”이라며 “앞으로도 구민들이 신속하고 정확한 지적 서비스를 누릴 수 있도록 지적 관리 체계의 내실을 다지는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.