디폴트옵션 적극투자형 BF1 연 수익률2년 연속 증권사 1위 지난해 말 기준 개인형 IRP가입자수 47만명 기록

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국금융지주의 자회사 한국투자증권은 연금 자산이 30조원을 돌파했다고 5일 밝혔다.

한국투자증권에 따르면 지난해 말 기준 퇴직연금 자산은 22조340억원, 개인연금 자산은 8조773억 원으로, 연금자산 총 30조1000억 원을 달성했다. 개인형 IRP 가입자 수는 47만명으로 집계됐다.

최근 고용노동부가 발표한 ‘디폴트옵션 주요 현황’에서 한국투자증권의 디폴트옵션 ‘고위험 BF1’은 1년 수익률 26.62%를 기록했다.

해당 상품은 2024년 1분기부터 지난해 4분기까지 8개 분기 중 7개 분기에서 전체 사업자 기준 1위를 차지했으며, 증권사 기준으로는 8개 분기 연속 1위를 기록했다. 이는 한국투자신탁운용과 공동 개발한 ‘마이 슈퍼(My Super) 시리즈’의 차별화된 자산 배분 전략에 따른 성과로, 미국 성장주와 금 등 대체자산을 적극 편입해 수익률을 끌어올렸다.

한국투자증권은 지난 3일 기준 약 941개의 상장지수펀드(ETF)를 포함한 폭넓은 투자 상품 라인업을 구축하고 있다. 이와 함께 한국투자신탁운용, 디셈버앤컴퍼니, 업라이즈투자자문, 쿼터백자산운용 등과 협업해 총 4종의 로보어드바이저 상품을 운영하며 업계 최다 수준의 라인업을 갖추고 있다.

최종진 한국투자증권 연금혁신본부장은 “연금 시장이 머니 무브(Money Move)를 넘어 피플 무브(People Move) 시장으로 진화하고 있다”며 “연금 자산 30조원 달성은 고객의 선택과 신뢰의 결과로, 앞으로도 밀착형 자산관리 체계를 고도화하고 고객 맞춤형 연금 솔루션을 지속 강화해 나가겠다”고 말했다.