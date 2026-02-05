[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘나는 솔로’ 29기 ‘연상녀-연하남 특집’에서 작심발언으로 화제가 된 영숙이 영식의 퇴사에 대해 입을 열었다.

유튜브 채널 ‘촌장엔터테인먼트TV’는 4일 영숙의 인터뷰 영상을 올렸다.

영숙은 ‘나는 솔로’에서 여러 여자 출연자들에게 무리하게 접근하는 영식에게 “너 빌런이야? 정신 차려, 진짜”라고 강하게 작심발언하는 장면으로 화제를 모았다. 그러나 해당 장면이 방송된 후 영식이 다니던 회사를 그만뒀다는 소식이 알려지며 영식에 대한 동정 여론이 형성되기도 했다.

영상에서 제작진이 “청년들이 좋은 직장을 얻기 쉽지 않은 상황에서 영식이 좋은 직장을 그만뒀다는 소식에 여론이 충격을 받았다”고 언급했다.

이에 영숙은 “많이 놀랐다. 혹시나 나 때문은 아닐까 걱정 안 될 수가 없었다”며 “영식이 회사를 그만뒀다는 이야기를 듣자마자 PD님께 연락을 드렸다”고 말했다.

이어 “하필 타이밍이 ‘오은영숙’(영숙이 영식에게 일침 놓는 모습이 오은영 교수와 비슷하다고 해서 붙은 별명) 방송 이후라 더 걱정이 많았다”며 “이런저런 고민 끝에 연락을 드렸는데, 영식에게 들은 대답은 원래 그만둘 생각이 있었고 우연히 타이밍이 그렇게 맞았다는 것이었다”고 설명했다.

영숙은 “그럼에도 불구하고 방송 도중 그런 일이 생긴 것 같아 미안한 마음이 들었다”고 사과의 뜻을 전했다.

또한 “사실 영식이를 남자로 봤어야 했던 게 맞을 수도 있지만, 9살 차이가 나다 보니 너무 동생 같은 마음이 컸다”며 “선생님 같은 마음이었다”고 당시 심정을 밝혔다.