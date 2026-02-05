‘Npay 커넥트’ 설치 소상공인 대상

하나은행이 총 137억원 규모의 소상공인 상생협력 자금 지원에 나선다.

하나은행은 5일 네이버페이·서울신용보증재단과 ‘소상공인 상생협력을 위한 업무협약’을 체결했다. 이번 협약은 서울 소재 중소기업과 개인사업자에게 실질적인 금융 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

이를 위해 하나은행은 총 137억원 규모의 상생협력 자금을 지원하기로 했다. 지원 대상은 서울에서 사업장을 운영하는 소상공인 중 네이버페이 오프라인 통합 단말기 ‘Npay 커넥트’를 설치하고 서울신용보증재단 보증서를 발급받은 개인사업자다. 대출 한도는 업체당 최대 1억원이다.

특히 서울신용보증재단의 신규 보증서 발급 시 보증비율을 100%로 우대 적용해 소상공인의 원활한 자금 조달을 돕는다. 보증 신청은 오는 13일부터 서울신용보증재단 애플리케이션과 종합지원센터에서 가능하다. 또 Npay 커넥트 단말기 도입 시 가맹점 설치 비용 부담을 낮추는 지원 방안도 마련할 방침이다.

하나은행은 협약을 기념해 모바일 앱 ‘하나원큐’ 이벤트도 진행한다. Npay 커넥트를 설치한 개인사업자가 하나은행 계좌를 결제계좌로 등록하고 해당 계좌로 결제대금이 입금되면 3만원의 지원금을 지급한다. 유혜림 기자