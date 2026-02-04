[헤럴드경제=이원율 기자]배우 하정우(47)가 사랑에 빠졌다. 상대는 차정원(36). 11살 연하의 배우였다.

차정원의 소속사 사람엔터테인먼트는 4일 두 사람이 교제 중이라고 인정했다. 하정우의 소속사 워크하우스컴퍼니 또한 “(하정우가)교제 중인 분이 계신 것은 맞다”며 다만 “결혼 관련 내용은 확정이 아니다”라고 했다.

앞서 일부 매체들은 하정우가 오는 7월 중 결혼식을 올릴 예정이라고 전했다. 결혼 상대로는 연예계 종사자가 아닌 일반인이라는 설도 나오긴 했지만, 상대는 차정원이었다.

차정원은 2012년 영화 ‘무서운 이야기’로 데뷔한 14년 경력의 배우다.

차정원은 이어 2014년부터는 웹드라마 ‘썸남썸녀’, KBS2 ‘부탁해요, 엄마’, SBS ‘나청렴의원 납치사건’ 등에 출연했다.

2017년에는 SBS Plus 드라마 ‘수요일 오후 3시 30분’에서 주연 ‘공나연’을 맡았으며, SBS ‘당신이 잠든 사이에’, TvN ‘무법 변호사’, MBC ‘특별근로감독관 조장풍’ 등에도 출연해 시청자와 마주했다. 2025년에는 영화 ‘폭락’으로 다시 영화관에서 모습을 보인 바 있다.

차정원은 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램에서 팔로워 103만명을 보유하고 있는 인플루언서이기도 하다.

특유의 뷰티·패션 감각으로 팔로워들의 사랑을 받고 있다. 아울러 개인 유튜브 채널도 운영 중이다.