한화에어로·한화시스템·한화오션 동시 참가 역대 최대 677㎡ 규모로 부스 구성 L-PGW AI 통해 표적 정찰 및 식별 현지화 중심 협력 모델도 제시

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화가 인공지능(AI) 기술이 접목된 첨단 무기체계를 글로벌 시장에 첫 공개한다.

한화에어로스페이스와 한화시스템, 한화오션은 8~12일(현지시간) 사우디아라비아 리야드에서 열리는 방산 전시회 ‘월드 디펜스 쇼 2026(이하 WDS)’에 참가한다고 4일 밝혔다.

올해 3번째로 열리는 WDS는 76개국 773개 업체가 참가한다. 한화그룹 계열사들은 역대 최대인 677㎡ 규모의 통합 전시부스로 참가한다.

한화에어로스페이스가 글로벌 시장에 첫 공개하는 배회형 정밀유도무기(L-PGW)는 AI가 스스로 표적을 정찰·식별하고, 타격 시 자폭 드론이 분리 및 발사되는 차세대 핵심 전력이다.

한화시스템은 감시정찰·우주·해양 전장을 아우르는 AI 기반 미래 무기체계의 비전을 제시한다. 지상 무기체계와 함께 운용되며 저고도에서 드론 등으로 다변화되는 대공 위협에 대응할 다목적레이다(MMR)를 최초 공개한다.

또 AI 기반 전투체계부터 무인체계 및 스텔스 설계를 적용한 스마트 배틀십을 통해 전장 패러다임의 전환을 제시할 예정이다.

한화는 사우디의 안보 전략인 비전 2030을 실질적으로 뒷받침할 수 있는 현지화 중심 협력 모델도 소개한다.

1000마력급 디젤엔진인 한국의 STX엔진을 장착해 실물로 전시하는 K9A1은 사우디 수출 맞춤형으로 제작됐다. 사막 지형에 최적화된 차륜형 장갑차 타이곤도 만나볼 수 있다.

해양 분야에서는 한화오션이 잠수함부터 수상함으로 이어지는 설루션 역량을 보여준다. 지난해 10월 진수식을 가진 장보고-III 배치-II 3000톤급 잠수함과 잠수함기지, 수상함, 무인수상정 등을 전시한다.

특히 운용국가 맞춤형 토탈패키지로 잠수함 기지도 선보인다. 잠수함 기지는 정비, 훈련, 인프라까지 일괄 구축할 수 있다.

한화는 설계, 건설, 장비, 운영까지 가능하도록 제공해 고객 국가가 리스크를 최소화 할 수 있도록 했다.

한화 관계자는 “대한민국 정부와 원팀이 돼 글로벌 시장을 개척하고, 우리 협력사와 함께 세계 시장에 함께 나가겠다”며 “사우디의 국방과 산업 자립에도 실질적으로 기여해 전략적 파트너십을 공고히 하겠다”고 말했다.