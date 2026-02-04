노후차량 교체 물량, 32편성분 공급 에드먼턴시 모든 경전철 노선에 차량 제공

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대로템이 캐나다 에드먼턴시에서 운행되는 모든 경전철(LRT) 노선에 철도차량을 공급한다고 4일 밝혔다.

현대로템은 3일(현지시간) 캐나다 앨버타주 에드먼턴 시정부와 약 3200억원 규모의 고상형 경전철 공급 계약을 체결했다.

소형 궤도차량을 의미하는 경전철은 주로 도시의 교통난을 해소하는 역할을 하며 트램(노면전차)도 경전철에 해당한다.

현대로템이 이번에 수주한 경전철은 총 32편성(편성당 3량)으로 최고운영속도는 80㎞/h이다. 시의 중심부를 남북으로 관통해 주변부를 이어주는 캐피탈(Capital)과 매트로(Metro) 노선에 투입된다. 기존 노후차량을 대체해 출퇴근 직장인들에게 교통 편의를 제공할 것으로 예상된다.

기존 노후차량의 대체 물량인 만큼 현지 이용 승객들의 안전과 편의성을 높이는 데 초점을 두고 개선이 이뤄졌다.

영하 40도의 극저온과 강설 등 현지 혹한기를 견딜 수 있는 맞춤 설계와 에너지 절감을 위한 차량 경량화 설계로 현지 환경에 최적화된차량을 공급할 예정이다. 차량 전면부에는 전방 충돌 경보 시스템이 탑재돼 탑승객과 보행자의 안전을 강화했다.

또 전체적으로 선명한 색상 대비와 조명을 적용해 기존 차량의 정체성을 계승하면서도 미래지향적 디자인을 설계에 반영했다. 내부에는 직관적인 승객 안내표시기와 휠체어 픽토그램 배치로 교통 약자의 접근성을 높였다.

현대로템은 이번 수주로 에드먼턴시에 있는 모든 경전철 노선에 차량을 공급하게 됐다. 2021년 현대로템이 수주한 에드먼턴 트램은 이번 경전철이 다니는 고상형 노선이 아닌 밸리(Valley) 서부 노선에 투입돼 시내와 주변 서부 지역을 오가는 승객에게 편의를 제공할 예정이다. 이 트램은 이미 지난해 8월 초도 편성부터 순차적으로 현지에 인도되고 있다.

한편 차세대 에너지원인 수소를 활용한 수소전기트램의 상용화를 앞둔 현대로템은 앞으로도 경전철 같은 전동차뿐 아니라 수소기관차 등 미래 글로벌 시장을 겨냥한 수소 철도차량 라인업 확장에도 지속적으로 역량을 집중할 예정이다.

현대로템 관계자는 “국내 김포 경전철과 인천 2호선, 우이신설 경전철 등 여러 경전철 사업 수행 실적과 현지 시행청과의 협력 경험을 바탕으로 현지 시민들의 편안하고 안전한 대중교통 이용에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.