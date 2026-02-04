‘무인기 의혹’ 대학원생 오모 씨 3차 소환 정보사 요원 접촉 정황 관련해 집중 추궁

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 북한에 무인기를 침투시켰다는 의혹을 받는 30대 대학원생을 세 번째로 소환해 조사한 것으로 나타났다.

4일 경찰 등에 따르면 군경 합동조사 태스크포스(TF)는 전날 30대 대학원생 오모 씨를 항공안전법, 군사기지법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 오씨를 불러 조사한 건 지난달 21일과 27일에 이어 세 번째다.

경찰은 오씨가 지난해부터 3명 이상의 정보사 요원과 접촉한 정황을 포착하고 어떤 연락을 주고받았는지 추궁했다고 한다.

정보사는 공작원들이 위장 신분증으로 취재를 빙자한 정보활동을 할 수 있도록 ‘가장 신문사’를 운용하기 위해 오씨를 ‘협조자’로 포섭했다는 입장이다.

경찰은 현재까지 무인기 업체 에스텔엔지니어링의 이사를 맡고 있는 오씨를 포함해 대표 장모 씨와 대북전담이사 김모 씨 등 피의자 3명을 8차례 조사한 상태다.

경찰은 조만간 이들의 진술을 토대로 정보사 관계자들을 소환해 조사한다는 방침이다.