[헤럴드경제=이명수 기자] 방송인 박나래가 MC를 맡은 디즈니+ 오리지널 예능 ‘운명전쟁49’가 2월 11일 공개를 확정했다.

4일 디즈니+ 오리지널 예능 ‘운명전쟁49’는 2월 11일 공개 확정과 함께 상상을 초월하는 미션과 예기치 못한 반전을 담아낸 ‘운명’ 포스터와 ‘운명’ 예고편을 공개했다.

먼저 ‘운명’ 포스터는 밝은 달빛이 내려앉은 신비로운 공간 속, 각기 다른 삶을 살아온 49인의 ‘운명술사’들이 하나의 문을 바라보는 장면을 담아내 시선을 사로잡는다. 특히 사주, 타로, 관상 등 동서양의 다양한 운명적 상징 오브제들이 배치되어 있어 작품의 세계관을 시각적으로 구현함과 동시에 ‘인간은 운명을 읽을 수 있는가’라는 근원적 질문을 던지며 호기심을 자극한다.

디즈니+의 오리지널 예능 ‘운명전쟁49’는 49인의 운명술사들이 모여 여러 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 신들린 서바이벌을 펼치는 작품 이다. 전현무, 박나래, 박하선, 신동, 강지영이 MC를 맡았으며 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’, ‘뭉쳐야 찬다’ 시리즈 등으로 호평받은 제작진이 모여 기기묘묘한 서바이벌을 진행, 한계를 뛰어넘는 재미를 전할 예정이다.

‘운명전쟁49’는 오는 11일 4개의 에피소드를 공개, 이후 매주 3개, 2개, 1개의 에피소드가 차례로 공개되며 총 10개의 에피소드를 만나볼 수 있다.