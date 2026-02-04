8일까지 370여종 상품 선봬

[헤럴드경제=김진 기자] 아성다이소는 다이소몰에서 진행되는 ‘다이소 데이(Daiso-DAY) 두근두근 뷰티 위크’ 행사를 통해 370여종의 상품을 선보인다고 4일 밝혔다.

오는 8일까지 진행하는 행사에서는 매일 오전 9시마다 뷰티 신상을 만나볼 수 있는 ‘뷰티 위크 오픈런’이 진행된다. 밸런타인 데이를 맞아 최근 유행하는 상품과 MD가 추천하는 상품을 엄선한 ‘MD’s PICK’도 실시된다.

뷰티 위크 오픈런은 6일까지 진행된다. 4일에는 ‘VT 리들샷 에센스 립 플럼퍼’ 3종과 ‘더봄 스키니 브로우’ 4종을 판매한다. 지난 1월 출시 후 품절이 잦았던 ‘줌 바이 정샘물’ 상품도 5차 재입고해 선보인다. 5일에는 ‘라노이아 바디크림미스트’, ‘메디필 멜라논엑스’, ‘셀더마데일리’, ‘배쓰프로젝트’를 판매한다. 6일에는 ‘영진약품’의 알부민, 키즈 유산균 상품을 판매한다.

MD’s PICK에서는 인기 초콜릿상품, 선물 포장용품을 선보인다. 최근 ‘두쫀쿠’(두바이 쫀득 쿠키) 유행으로 입고되자마자 품절이 반복됐던 머쉬멜로우 등이다.

이외에도 다양한 이벤트가 준비됐다. 아성다이소 관계자는 “앞으로도 다이소는 쇼핑의 재미와 만족도를 높이기 위한 다양한 행사를 계속 진행할 것”이라고 말했다.