478년 역사의 드레스덴 슈타츠카펠레 내한 최초 수석 객원 지휘자 정명훈, 협연 임윤찬 25년의 신뢰와 80년 만의 천재성이 빚은 음악

[헤럴드경제=고승희 기자] 클라라의 이름이 건반 위로 내려앉았다. 암호가 된 ‘CHAA’는 임윤찬의 미동도 않는 호흡에 실려 C-B-A-G#(도-시-라-솔#)으로 시린 겨울 저녁의 문을 열었다. 선율의 간격마다 숨을 멎고 기다리는 것처럼 미세하게 늦춰진 그 흐름은 다름 아닌 ‘그리움’이었다.

모든 음표와 악보에는 저마다의 숨은 이야기가 있다. 임윤찬은 슈만이 숨긴 그리움의 암호를 해독하며 피아노를 어루만지듯 사랑의 대화를 나눴다. 어린 피아니스트가 속삭일 때마다 거장 마에스트로는 눈을 감고, 충분히 음악을 읊조렸다.

1845년 12월 4일 독일 드레스덴의 호텔 드 작스에서 페르디난트 힐러가 지휘하는 드레스덴 슈타츠카펠레와 클라라 슈만이 협연했던 슈만 피아노 협주곡(A단조, Op. 54)이 181년의 세월을 지나 한국에서 울려 퍼졌다. 그때처럼 드레스덴 슈타츠카펠레(SKD)가, 악단 역사상 최초의 수석객원지휘자인 정명훈, 그리고 지금 세계 클래식 음악계를 완전히 사로잡은 피아니스트 임윤찬의 만남을 통해서다.

‘정명훈 & 드레스덴 슈타츠카펠레’는 협연자 임윤찬과 함께 지난달 21일 독일 드레스덴 쿨투어팔라스트에서 현지 관객과 만난 이후, 28일 롯데콘서트홀을 시작으로 30일 평택, 2월 1일 서울 예술의전당, 이어 대구와 세종까지 총 다섯 번의 공연으로 한국 관객과 만났다.

이미 독일 평단이 “전통의 새로운 해석”, “오래된 악보에 부여한 현대적 생명력”이자, “독일 정통 악단과 한국의 거장, 그리고 신성이 만들어낸 조합은 클래식 음악의 미래가 어디로 향하고 있는지 보여주는 완벽한 사례”라고 극찬했던 터라 한국 공연은 당연히 기대를 모을 수밖에 없었다.

‘리듬의 마법사’, 아는 맛도 새로운 맛으로 뒤바꾼 건반 위의 셰프

“시간을 멈추는 듯한 루바토는 드레스덴 관객에게 깊은 인상을 남겼다” (젝시셰 차이퉁)

인상적인 대화였다. 임윤찬은 의도하든 의도하지 않든 거대한 클래식 홀의 주인공이다. 리사이틀은 당연하거니와 협연 무대에서도 그는 때론 악단과 맹렬히 겨루며 우위에 서고, 때론 악단을 진두지휘하며 음악의 방향을 바꾼다. 하지만 이번엔 달랐다. 임윤찬은 슈만이 의도한 대로, 슈만의 악보를 충실히 무대로 옮기면서도 그만의 독창적인 해석과 감성을 들려줬다.

사실 슈만 피아노 협주곡은 그간 무수히 많은 피아니스트가 수많은 악단과 연주해온 곡이다. 그만큼 익숙하고, 자칫 인상적이지 않을 수 있는 곡임에도 임윤찬은 지금 왜 세계 음악계가 “80년 만에 한 번 나올까 말까 한 천재”이자 “별처럼 빛나는 재능으로 신처럼 연주하는 피아니스트”(더 클라이번 자크 마르키스 회장)라며 열광하는 이유를 다시 한번 증명했다. 그는 ‘아는 맛’조차 전혀 새로운 미학으로 창조하는 건반 위의 미슐랭 셰프였다.

정명훈이 이끄는 드레스덴 슈타츠카펠레와 임윤찬의 연주는 시종일관 ‘대화’였다. 명료하고 선명한 음색으로 차근차근 한 음 한 음 위를 착지하는 임윤찬은 오보에, 클라리넷과 같은 목관 악기와 끊임없이 선율을 주고받으며 이야기를 나눴고, 오케스트라의 풍성하고 웅장한 화음 안에 한 사람의 단원처럼 녹아들어 교향적 울림을 만들었다.

특히 인상적인 것은 임윤찬의 ‘경청’이었다. 그는 질주하기 보다 가만히 상대의 말에 귀를 기울였다. 목관 솔로가 나올 땐 피아노의 볼륨을 낮춰 상대의 이야기에 나지막이 고개를 끄덕였다. 1악장에서 클라리넷의 잔향이 완전히 사라질 때까지 기다렸다가 조심스럽게 첫 음을 뗐고, 2악장에서 피아노와 현악기가 짧은 악구를 대화하듯 주고받을 때 선율은 곧 언어가 됐다. 3악장에선 피아노와 오케스트라가 서로 다른 박자감으로 엉키듯 나아갈 때, 정명훈과 임윤찬은 서로를 향한 완벽한 신뢰로 복잡한 리듬의 실타래를 풀었다.

이날 또 한 번 확인한 것은 임윤찬은 ‘박자와 리듬의 마법사’라는 점이다. 그는 슈만이 남긴 악보의 음표 하나도 허투루 다루지 않으면서도 모든 음표에 생명력을 불어넣어 하나하나 명료하게 터치했다. 같은 선율이 반복될 때도 임윤찬은 매순간 다른 색채와 리듬으로 색다른 분위기를 자아냈다. 음표마다 각기 다른 다이내믹, 음표와 음표 사이의 미묘한 박자 차이를 두니 쫄깃한 시간차의 ‘밀당’이 생겨났다. 1악장의 카덴차는 상대를 배려하며 이어온 대화의 그림자로 덮어둔 피아노의 속마음이 쏟아져 나온 대목이었다. 분출이나 토로가 아닌, 상대를 향한 한없는 사랑과 그리움의 발산이었다.

평택아트센터 개관 공연에선 다목적 홀임에도 차가운 겨울바람처럼 청량하고 선명하게 울리는 피아노 음색이 지장처럼 찍혔다. 당시 임윤찬은 스타인웨이 D-274, 623843 모델을 사용했다. 명징하고 강렬한 소리가 객석에 내리꽂혀 임윤찬이 그리고자 하는 소리의 미학을 온전히 만날 수 있었다.

반면 클래식 전용 홀인 예술의전당에선 광활한 우주를 유영하는 찬란한 별들처럼 반짝이는 소리를 들려줬다. “첫 음을 누를 때 심장을 강타해야 다음 음으로 넘어간다”는 임윤찬에게, 이번 무대는 그가 슈만의 협주곡을 위해 얼마나 처절한 연습을 거쳤는지 가늠케 했다. 이 모든 과정에서 ‘지휘 거장’ 정명훈은 임윤찬의 섬세한 음악에 맞춰 유연하게 호흡을 조절하며, 피아니스트의 자유로움에 날개를 달아주는 든든한 울타리로 자리했다.

공기를 다스리는 거장, 정명훈

정명훈의 손이 아주 서서히 올라갔다. 그는 소리를 내기 전 공기로 먼저 음악을 만드는 지휘자다. 플루티스트이자 클래식 유튜버인 안일구는 “정확하게 지시하며 시작하지 않는 정명훈의 스타일로 인해 오직 실력이 탁월한 악단만이 그의 해석을 따를 수 있다”고 평했다.

베버가 직접 이끌었던 드레스덴 슈타츠카펠레와 25년째 인연을 이어오고 있는 정명훈의 만남은 베버와 악단의 정체성을 보여주기에 안성맞춤인 출발이었다. 현지 공연에서 독일 언론은 이미 정명훈과 악단 사이의 깊은 신뢰와 명상적 해석에 감탄했다.

그는 미세한 손동작으로 공간의 밀도를 높이고, 찰나의 음향을 섬세하게 표현했다. 서곡으로 선택한 불과 10분 길이의 짧은 곡이었지만, ‘마탄의 사수’는 독일 낭만주의 오페라의 정수를 느끼기에 충분했다. 정명훈은 악단의 어둡고 깊은 목가적 울림을 끌어내며 독일 숲에서 펼쳐지는 신비로운 전설을 풀어갔다. 오페라 전체를 압축해 보여주는 듯한 서사를 담았고, 드라마틱한 긴장감으로 생동감을 살렸다. 현악기의 피치카토와 호른 4중주가 결합할 땐 안개 낀 숲에 홀로 선 듯한 공간감이 밀려들 정도였다.

드보르자크의 ‘신세계로부터’에선 새하얀 도화지에 다채로운 색깔을 채워 넣는 지휘자의 의도가 명확히 드러났다.

드보르자크가 고향 체코를 떠나 새로운 땅 미국 뉴욕 국립음악원 원장으로 재직하던 시절(1892~1895) 작곡한 이 교향곡(1893)은 흑인 영가와 아메리카 인디언 민요의 리듬에 영감을 받아 태어났으며, 신세계를 향한 경이와 고향의 그리움을 담고 있다. 정명훈의 ‘신세계로부터’는 최근 몇 년 사이 한국을 찾은 동곡의 연주 중 단연 최상단에 위치할 명연이었다.

그는 분출보다는 응축을, 폭발보다는 조화를 이루며 섬세한 감정에 집중하면서도 음악의 표정과 색채를 시시각각 바꾸었다. 느린 서주로 시작해 강렬하게 튀어나오는 호른 연주는 신대륙을 마주한 긴장과 설렘을 고스란히 담아냈다. 웅장하고 박진감 넘치는 환희의 선율이 엄청난 속도로 내달릴 때, 사이사이 들려오는 플루트의 흑인 영가 선율이 서늘한 여운을 던졌다.

2악장은 그 유명한 민요풍 주제 선율인 ‘고잉 홈(Going Home)’이 나오는 대목이다. 잉글리시 호른이 섬세하고 아련하게 고향을 향한 노래를 연주하자, 정명훈은 단단하고 견고한 음악의 집을 건축했다. 충분히 느린 템포로 ‘절대적인 고요’를 만들어내며 고향에 대한 애수를 그려내자, 누구나 안고 있을 ‘이방인의 정서’가 비집고 나왔다. 특히 낮게 일렁이는 현악 선율이 주는 여운은 파도처럼 밀려들었다.

빠르고 경쾌한 리듬을 타고 ‘인디언의 춤’(3악장)이 시작되면 한바탕 축제가 열리고, 영화 ‘죠스’의 모티프가 된 4악장이 시작되자 객석의 아이마저 고개를 흔들며 박자를 맞추는 진풍경까지 연출됐다. 보헤미안의 정서와 독일 정통 사운드, 서사를 만들어내는 세련된 해석이 만나자 이전엔 들어본 적 없던 ‘신세계’가 열렸다.

그 어느 때보다 자유로운 몸짓으로 단원과 호흡했던 정명훈은 연주를 마친 뒤 “투어의 마지막 날이라 조금 슬프다”며 “드레스덴과 함께한 지 25년이 됐는데, 독일어를 잘 못 하는데도 음악가들이 신기하게 나의 의도를 알아준다”고 말했다. 그러면서 “이전엔 해외 악단이 일본과 중국을 거쳐 한국에 왔지만, 이젠 한국만 찾아올 정도로 우리나라 클래식 시장이 성장했고 단원들도 한국이 최고라고 말한다”며 벅찬 소감을 전했다. 앙코르는 드보르자크 교향곡 7번 3악장이었다. 베버부터 슈만, 드보르자크까지, 이날 공연은 거장과 아이콘이 빚어낸 완벽한 조화의 장이었으며, 지휘자 정명훈의 위대한 음악성을 다시금 확인한 시간이었다.