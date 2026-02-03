경기도 시흥 SPC 공장서 화재 연기 흡입 3명 병원 이송 조치 고성능화학차·소방헬기 등 투입

[헤럴드경제=이영기 기자] 3일 오후 3시께 경기 시흥시 정왕동 SPC삼립 시화공장에서 불이 나 현재까지 3명이 구조됐다.

소방당국은 이날 오후 2시59분께 공장 내에서 화재가 발생했다는 관계자 신고를 접수해 화재 대응 중이다. 오후 3시4분께 선착대가 도착해 본격적인 진화에 나서며 대응 1단계를 발령해 유지 중이다. 현재까지 소방차 57대와 소방인력 135명이 투입됐다.

현장에서는 경상자 3명을 구조해 병원으로 이송했다. 현장에서 연기를 흡입한 3명은 ▷40대 여성 ▷20대 남성 ▷50대 남성 등이다.

소방당국은 대용량포방사시스템을 투입하기로 했다. 대용량포방사시스템은 기존 소방장비로 진압이 어려운 중요 시설의 재난에 대응하기 위해 도입된 특수 장비다. 1분에 최대 7만5000ℓ의 물을 최대 130ｍ까지 살포할 수 있다.

추가 장비도 동원한다. 무인소방로봇과 소방헬기 4대, 무인파괴방수차와 고성능화학차 등 특수소방차를 현장에 투입할 예정이다.