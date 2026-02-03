[헤럴드경제=민성기 기자] ‘얼짱시대’ 출신 웹툰작가 박태준이 서울 한남동 건물을 팔아 30억원의 시세차익으 거둔 것으로 전해졌다.

3일 부동산 업계와 대법원 등기소에 따르면 박태준은 지난달 말 서울 용산구 한남동의 연면적 365.76㎡(110.64평)의 지하1층~지상2층 규모의 건물을 53억원에 매도했다고 한국경제TV가 보도했다.

해당 건물은 박태준이 지난 2017년 경매를 통해 21억원에 취득했다. 단순 계산으로 9년만에 32억원의 시세 차익을 누린 셈이다.

박태준은 2009년 방영했던 코미디TV 예능 프로그램 ‘얼짱시대’에 출연해 얼굴을 알렸다. 잘생긴 외모와 센스있는 입담으로 ‘얼짱TV’, ‘꽃미남 주식회사’, ‘식신로드’ 등 다수의 예능 프로그램에서도 활약하며 연예계 활동을 시작했다. 이후에는 네이버 웹툰 ‘외모지상주의’ ‘싸움독학’ ‘인생존망’ 등의 작가로 활동하며 인기를 얻었다.

지난 2020년엔 걸그룹 출신 최수정씨와 10년 열애 끝애 혼인신고를 했지만, 지난 2024년 합의 이혼하며 약 4년만의 파경을 맞이했다.