“측근부터 솔선수범해야…협박과 편 가르기 아닌 경제 논리로 풀어야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 성일종 국민의힘 의원은 3일 “(이재명 대통령은) 부동산 대책까지 내란 프레임으로 정치화하지 말고, 안정적 공급으로 국민 신뢰부터 회복하길 바란다”고 밝혔다.

성 의원은 이날 페이스북에 “맑은 정신으로 냉정하게 현실을 직시해야 할 당사자는 이 대통령”이라며 이같이 적었다.

그는 이 대통령의 최근 발언을 겨냥해 “이 대통령이 높은 주거 비용 때문에 결혼과 출산을 포기하는 수백만 청년들의 피눈물이 안 보이냐고 물었다. 맞는 말이다”라면서도 “하지만 이 대통령께서 하실 말씀은 아닌 것 같다”고 꼬집었다. 이어 “피눈물이 흐를 정도로 부동산 정책을 잘못해 청년들을 고통에 빠지게 한 근원은 노무현·문재인 정부”라며 “좌파 정부를 계승한 이 대통령이 부동산 정책을 펴기에 앞서 해야 할 것은 대국민 사과지 대국민 협박과 편 가르기가 아니다”라고 비판했다.

성 의원은 집권 세력의 도덕성 문제도 정조준했다. 그는 “먼저 모범을 보여야 할 쪽도 집권 세력이다. 7채까지 보유한 청와대의 이 대통령 측근부터 먼저 솔선수범해야 국민들도 따르지 않겠나”라며 “태릉은 되고 종묘는 안 된다는 이중잣대를 들이대니 국민들은 이재명 정부의 부동산 정책을 신뢰하지 않는 것”이라고 성토했다.

정부 대책 실효성에 대해서도 의문을 제기했다. 성 의원은 “최근 발표된 정부 발표에서 재건축·재개발 관련 대책은 빠져 있다. 실수요자를 위한 금융 지원도 내놓지 않고, 다주택자를 부동산 투기 세력으로 몰아세우는 데만 혈안이 돼 있다”고 진단했다.

그러면서 “부동산 문제는 여야가 따로 없다. 국민들의 가장 기본이 되는 주거 복지라는 측면에서 협박과 편 가르기가 아닌 반드시 성공해야 하는 정책이라는 점을 명심하길 바란다”고 당부했다.