밀양시 공무원 5명, 사실상 외유성 출장 마라톤 참가하고 재즈 클럽, 박물관 관광 ‘육아 친화정책 발굴’ 하자며 달리기·관광

[헤럴드경제=한지숙 기자] 일부 지방의회가 주민 예산으로 외유성 국외 출장을 다녀 비판받는 가운데 경남 밀양시 공무원들이 본인 업무와 무관한 유럽 출장을 다녀 와 논란이 일고 있다.

3일 KBS 보도에 따르면 밀양시 공무원 3명은 지난해 마라톤대회 활성화 방안 연구를 목적으로 프랑스 파리에 6박 8일 일정의 해외 출장을 떠났다. 이들은 민원, 건설, 주민센터 등 각각 다른 부서 소속으로 확인됐다.

출장 일정을 살펴보면 마라톤 참가는 이틀에 불과했고, 나머지 기간은 재즈 클럽에 방문해 춤을 추거나 박물관 등 관광지 둘러보기로 채워졌다.

한 유튜버가 촬영한 영상에는 파리 시내에서 마라톤에 참여하는 밀양시 공무원의 모습이 담겨 있다.

해당 공무원은 KBS에 “파리에서 마라톤을 하고 난 다음에 사람들이 많이 가게 될 부분들을 같이 보면서 연구했다”고 말했다.

밀양시의 또 다른 공무원 2명은 지난해 육아 친화 정책 발굴을 위해 8박 10일 동안 프랑스, 스페인, 포르투갈을 다녀왔다. 역시 달리기와 관광 일정이 대부분이었다. 이들은 상하수도 부서와 면사무소에 각각 근무하는, 심지어 부부 공무원으로 밝혀졌다.

해당 공무원은 “(배우자와) 같이 가면 시너지 효과도 있고, 실제로 지금 육아를 하고 있는 입장에서 볼 수 있는 게 또 있지 않겠나 (생각)했다”고 해명했다.

공무원 복무지침은 예산 낭비를 막고 출장 취지를 살리기 위해 해당하는 기관에 방문하도록 규정하고 있다. 밀양시 공무원들은 이러한 지침을 지키지 않았다.

5명의 공무원이 사용한 출장 비용은 총 1500만 원으로 집계됐다. 하지만 밀양시의 사전 심의 과정과 시의회 결산 심사에서 별다른 지적이 없었던 것으로 전해졌다.

세금도둑잡아라 하승수 공동대표는 KBS에 “방문 국가의 정책과 관련한 내밀한 내용들을 들을 수 있어야 하는데, 전문가나 공무원들과 면담 자체가 안 잡혀있다는 건 사실상 외유성 출장”이라고 지적했다.