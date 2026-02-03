KIEI ‘스테이블코인 시대 혁명 세미나’ 자산관리 영역서도 AI에이전트 부각 자율결제 일상화, 초소액 결제 ‘성큼’ 무역 결제구조 재편…은행 역할 변화

#날씨 인공지능(AI)이 스테이블코인 지갑에서 달러를 지불하면 위성 AI가 최신 데이터를 구매해 분석한다. 이후 태풍 위험도가 임계치를 넘을 경우 이를 디파이(DeFi) 보험에 즉시 전송한다. 이 경우 보험사는 피해 가능성이 커진 농작물 보험의 신규 가입을 일시 중단하거나 기존 가입자의 보험료율을 재산정하는 조치를 자동으로 수행할 수 있다.

스테이블코인이 보편화할 미래에는 AI와 블록체인을 결합한 지능형 스테이블코인의 확산으로 AI에이전트 기반 마이크로 페이먼트가 확대된다는 관측이 제기됐다.

박혜진 서강대 AI·SW융합대학원 교수는 지난달 29일 서울 구로구 산업교육연구소(KIEI)에서 개최한 ‘스테이블코인 시대 혁명-개막을 위한 기업의 대응방안·전략 세미나’에서 “스테이블코인의 등장으로 금융도 웹 네트워크를 활용할 수 있게 됐다”며 “AI 에이전트가 자율결제를 수행하는 세상이 펼쳐지고 있다. 하루에도 수만, 수십만 건의 거래가 일어나는 중”이라고 밝혔다.

▶디파이(DeFi)서 활약할 AI 에이전트…결제·자산관리 자동화=최근 시장에서 자율결제 프로토콜을 주도하는 곳으로는 미국 최대 디지털자산 거래소 코인베이스가 거론된다. 코인베이스는 1990년대 초 웹 표준으로 정의됐지만 사실상 쓰이지 않던 HTTP 402 (Payment Required) 코드를 기반으로 자동화 결제 프로토콜 ‘x402’를 출시했다. 해당 프로토콜은 오픈소스로 배포돼 다양한 블록체인 환경에서 활용될 수 있도록 설계됐다. 박 교수는 “스테이블코인 덕에 30년 만에 금융이 웹 위에 올라탄 셈”이라고 평가했다.

투자·저축 등 자산관리 영역에서도 AI 에이전트의 역할이 부각된다. 박 교수는 “스테이블코인으로 전환한 자산을 에이전트에 할당하고 리스크 60%, 기대수익 13% 등 목표를 설정하면 에이전트가 에셋 매니저로 기능할 수 있다”며 “사용자는 하나의 화면을 통해 자산 차입 속도를 확인하며 지시를 내리는 방식이 될 것”이라고 설명했다.

실제 증권가에서도 AI 기반 자산관리 서비스인 ‘로보어드바이저’ 수요가 확대되는 추세다. 미래에셋증권에 따르면 지난해 7월 기준 연금 로보어드바이저 가입 계좌는 퇴직연금 부문에서 3만7440좌, 평가금액은 2조9551억원으로 집계됐다. 개인연금 부문은 가입 계좌 1만3105좌, 평가금액 2997억원을 기록했다.

박 교수는 스테이블코인이 ‘프로그래밍 가능한 돈’이라는 점도 강조했다. 그는 “앞으로 마이크로 페이먼트가 당연해질 것”이라며 학계에서의 활용 가능성을 사례로 들었다. 그동안 생성형 AI는 무료 데이터밖에 접근하지 못해 양질의 유료 콘텐츠를 활용하는 데 한계가 있었지만 스테이블코인을 통한 초소액 결제가 가능해지면 필요한 만큼만 비용을 지불하는 구조가 열릴 수 있다는 설명이다.

박 교수는 “논문에서 세 문장을 보겠다고 1년간 100달러를 내는 것이 아니라 0.3달러를 낼 수 있다면 많은 사람들이 이용할 것”이라고 내다봤다. 나아가 초소액 결제가 늘어날수록 데이터 경제도 더욱 풍성해질 수 있다고 했다.

지능형 스테이블코인은 정책 영역에도 적용될 수 있다. 박 교수는 결식 아동 복지 쿠폰을 예로 들며 지원금이 지정된 업소에서만 자동으로 사용되도록 조건을 부여하는 방식의 ‘접근 제어’가 가능하다고 말했다. 스테이블코인이 프로그래밍 가능한 화폐인 만큼 사용처를 제한하거나 목적에 맞게 집행되도록 설계할 수 있다는 것이다.

▶“소규모·고빈도 거래 늘어날 것” 무역 결제 환경도 달라진다=이날 세미나에서는 스테이블코인을 활용한 소규모·고빈도 거래가 늘어나면서 무역 결제 환경도 달라질 수 있다는 전망도 나왔다.

유서경 국제무역통상연구원 수석연구원은 스테이블코인을 무역거래로 활용할 때의 기회 요인으로 ▷저비용·고속결제 통한 효율성 제고 ▷중개은행 없이 직접결제로 금융 인프라 취약국 접근성 확대 ▷스마트컨트랙트 기반 신용장 대체 ▷환율 변동 위험 완화로 거래 안정성 제고 ▷무역금융 및 디지털무역 인프라와의 결합 가능성 등을 꼽았다.

해외에서는 이미 결제·정산 인프라에서 스테이블코인을 적용하는 사례가 늘고 있다. 비자는 USDC기반 전산망을 구축해 가맹점과 매입사 간 결제를 실시간으로 처리하고 있으며 페이팔은 자체 스테이블코인(PYUSD)을 발행해 가맹점 결제에 직접 활용하고 있다. 유 연구원은 “글로벌 결제망의 고비용·지연 문제를 완화해 스테이블코인 상용화 가능성을 보여준 사례”라고 평가했다.

송금·급여·소액 결제 분야에서의 쓰임새도 활발하다. 멕시코의 비트소는 미국과 자국 간 송금에 USDC를 활용해 송금 수수료와 시간을 절감했다. 디지털달러 지갑 에어티엠(Airtm)은 라틴아메리카 프리랜서 및 AI 근로자들에게 현지 통화 대신 스테이블코인으로 급여를 지급했다. 유 연구원은 “금융 인프라가 취약한 국가에서도 관련 서비스를 이용할 수 있다는 점에서 금융 포용성 확대에 기여했다”고 말했다.

유 연구원은 무역 거래에서 스테이블코인 사용이 늘어날 경우 중장기적으로 무역거래의 구조와 운영방식이 변화할 것이라고 전망했다. 과거 은행이 지급 확약을 맺고 조건 충족 시 대금을 지급했던 신용장(L/C) 중심 거래에서 바이어가 스위프트 망을 활용해 수출자 계좌로 직접 송금하는 전신환송금(T/T) 방식으로 이동했던 흐름과 유사하게 효율성 중심의 결제 구조로 바뀔 것이라는 분석이다.

그는 “결제 지연이 줄어들면 중소기업의 현금 흐름이 개선될 수 있고 은행 수수료나 비용이 감소해 신흥 시장의 무역 참여가 확대될 수 있다”고 설명했다. 또 결제 주기가 짧아질수록 수규모·고빈도 거래가 증가하고, 중소기업 중심의 다품종 거래가 많아질 수 있다고 전했다.

이 과정에서 전통은행의 역할은 전환될 수밖에 없다는 전망도 더해졌다. 신용장 중심 무역 거래에서는 은행의 역할이 컸지만 앞으로는 은행이 ‘지급 보증자’에서 ‘규제 준수 서비스 제공자’로 역할이 재편될 것이라는 설명이다. 아울러 은행이 보증을 축소하게 되면서 결제 불이행 리스크는 커지는 반면 결제 지연 리스크는 줄어들어 무역 위험의 성격 자체도 달라질 수 있다고 봤다.

▶“제도권 연결이 핵심”…스테이블코인 활용 위한 법적 뒷받침 요구=다만 이 같은 금융 변화는 제도권에서 법적으로 뒷받침돼야 실현이 가능하다는 것이 전문가들의 중론이다. 먼저 스테이블코인 자율결제 환경에서는 AI 에이전트에게 신원을 부여하는 작업이 핵심 과제로 꼽힌다.

박혜진 교수는 ‘2026 CES’에서 화두였던 로봇을 언급하며 현실 공간에서 활동하는 에이전트가 누구의 대리인인지, 어디까지 권한을 갖는지 등을 명확히 구분하는 신원 체계가 필수적이라고 설명했다. 가령 로봇에게 아이를 유치원에서 픽업하도록 맡기려면 해당 로봇이 보호자의 에이전트임을 증명할 수 있어야 하고 출입과 행위 권한 역시 검증돼야 하는 것이다.

이러한 신원 문제는 금융과도 직결된다. AI 에이전트가 스테이블코인을 활용해 결제와 자산운용을 수행하는 시대에는 자금 사용 범위와 거래 가능한 환경에 대한 권한이 정교하게 설정돼야 한다. 위조가 불가능하고 투명하게 추적 가능한 신원 관리 체계가 갖춰지지 않는다면 자율결제 인프라가 정상적으로 작동하기 어렵다는 지적이다.

자동화 통제 장치인 ‘세이프티 컨트롤’ 마련 역시 주요 과제다. 국가 간 제재에 따라 스테이블코인 사용이 달라질 수밖에 없기 때문이다. 미국의 지니어스법이 자국에서 허가받은 스테이블코인 사업자에게만 발행을 허용하되 해외 발행 스테이블코인에 대한 상호주의 원칙을 적용하는 것처럼 국경을 넘나드는 자율결제 환경에서는 제재 대상과 규제 기준을 확인해 자동으로 통제할 수 있는 장치가 함께 마련돼야 한다는 의미다.

박 교수는 “제도권과 얼마나 잘 연결될 수 있느냐가 핵심”이라며 “법은 한 번 만들어지면 바꾸기 어렵기 때문에 입법 단계에서도 고민을 해야 한다”고 제언했다.

유서경 연구원도 “한국은 기회와 위험을 균형 있게 관리하며 제도권 내 활용을 통해 무역 경쟁력을 강화할 필요가 있다”며 “법제를 정비해 디지털 결제수단의 활용 근거와 범위를 명확화해야 한다”고 했다. 원화 스테이블코인 발행을 골자로 한 디지털자산기본법 논의가 진행 중인 국내에서는 아직 외국환거래법과 대외무역법에서 스테이블코인 결제가 명확히 규정돼 있지 않아 법적 효력이 불분명한 상황이다. 유 연구원은 국제 결제 표준 논의에 적극 참여해 한국 디지털 무역제도의 정합성을 확보해야 한다고 덧붙였다.

