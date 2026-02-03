ISE 2026 상업용 디스플레이 전시 삼성전자, 무안경 3D 디스플레이 주목 LG전자, ‘매그니트’ 신제품·‘E-페이퍼’

삼성전자와 LG전자가 3~6일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열리는 유럽 최대 디스플레이 전시회 ISE 2026에서 나란히 차세대 상업용 디스플레이 제품과 B2B 고객을 위한 운영 플랫폼을 선보였다.

삼성전자는 초슬림 52㎜ 두께로 3D 입체감을 구현한 무안경 3D 디스플레이 ‘스페이셜 사이니지’ 3종을 공개했다.

스페이셜 사이니지는 삼성전자의 독자 기술인 ‘3D 플레이트’가 적용돼 초슬림 두께에도 마치 화면 안쪽에 또 하나의 공간이 있는 듯한 입체감을 제공한다. 신발·의류 같은 제품이나 패션모델의 정면·측면·후면을 360도 회전하며 실감나게 보여준다. 리테일·전시·엔터테인먼트 등 다양한 상업 환경에서 활용도가 높을 것으로 보고 있다.

지난달 CES 2026에서 130형 마이크로 RGB TV를 공개한 삼성전자는 이번에 상업용 시장에도 130형 ‘마이크로 RGB 사이니지’를 선보였다.

LG전자는 출시를 앞둔 초고화질 마이크로 LED(발광다이오드) 사이니지 ‘LG 매그니트’ 신제품과 종이 질감의 초저전력 디스플레이 ‘E-페이퍼’를 공개했다.

LG 매그니트는 전면 블랙 코팅과 넓은 시야각, 도트 단위 화면제어 기술로 화질과 운영 안정성을 강화했으며, 설치 편의성과 안전성도 높였다. E-페이퍼는 가장 얇은 부분이 8.6㎜에 불과한 슬림 디자인과 초저전력 특성을 갖춰 이동·설치가 용이한 것이 특징이다.

상업용 디스플레이 운영·관리 통합 플랫폼 ‘LG 비즈니스클라우드’ 기반의 다양한 설루션도 선보였다.

관제실처럼 꾸민 공간에서는 안정적인 디스플레이 운영을 뒷받침하는 LG전자의 통합 보안시스템 ‘LG 쉴드’도 소개했다. 김현일·박지영 기자