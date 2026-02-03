[헤럴드경제=김주리 기자] 투자은행(IB) 모건스탠리가 ‘반도체 투톱’ 삼성전자와 SK하이닉스 목표주가를 상향했다.

2일(현지시간) 블룸버그에 따르면 모건스탠리는 지난달 30일 삼성전자의 목표주가를 기존 17만원에서 21만원으로, SK하이닉스의 목표주가를 기존 84만원에서 110만원으로 상향했다. 올해 영업이익 예상치로는 삼성전자 245조원, SK하이닉스 179조원을 제시했다.

목표주가와 영업이익 예상치를 대폭 상향한 것은 전례 없는 메모리 반도체 공급난이 심화하고 있기 때문이다. 2024년 9월 모건스탠리는 ‘겨울이 곧 닥친다’라는 보고서에서 반도체주의 목표주가와 투자의견을 대폭 하향해 메모리 반도체 비관론 선두에 섰지만 작년 9월 ‘올해는 따뜻한 겨울’이라고 진단을 바꿨고, 이번에는 호황이 지속될 것이라고 내다봤다.

모건스탠리는 “전체 메모리 반도체 물량은 이미 내년까지 완판됐고 올 1분기 D램 계약 가격은 70~100% 급등할 것으로 조사됐다”며 “2027년까지 메모리 반도체 가격이 높은 수준을 유지할 것으로 보인다”고 전망했다.

그러면서 2027년 삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익 예상치를 각각 317조원, 225조로 제시했다. 모건스탠리는 반도체 투톱의 새로운 공장이 가동이 시작되는 2028년이 돼서야 수익성이 소폭 둔화할 것이라고 내다봤다.

다른 외국계 투자은행들도 국내 반도체주를 최선호주로 꼽고 있다. JP모간은 “메모리 반도체 사이클에 맞서지 말라”며 삼성전자와 SK하이닉스 목표주가를 각각 24만원, 125만원으로 상향했다. 홍콩계 IB인 CLSA도 목표주가(삼성전자 26만원, SK하이닉스 125만원)를 올렸다. 골드만삭스(120만원)와 맥쿼리(140만원)는 SK하이닉스 목표주가를 높인 보고서를 내놨다.