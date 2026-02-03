[헤럴드경제=김보영 기자] 중일 갈등이 이어지는 가운데, 일본 도쿄의 한 카페가 폐점을 알리며 중국어 안내문에만 유독 딱딱한 문구를 사용해 논란이 되고 있다.

1일(현지시간) 대만 매체 TVBS에 따르면 일본 커피 프랜차이즈 털리스커피 도쿄 아키하바라점은 지난 23일, 약 20년간의 영업을 끝으로 폐점한다고 밝혔다.

그런데 매장 전면에 부착된 영어와 한국어, 중국어 폐점 안내문이 서로 다른 표현을 사용하면서 온라인에서 주목을 받았다.

영어와 한국어 안내문에는 미소 짓는 표정의 그림과 함께 “20년 동안 보내주신 성원에 진심으로 감사드립니다”라는 문구가 적혀 있어 비교적 따뜻한 분위기를 전했다.

반면 중국어 안내문에는 별도의 그림 없이 “폐점, 출입금지”라는 짧은 문구만 적혀 있었다.

이 같은 온도 차는 소셜미디어에 공유된 후, 340만이 넘는 조회수를 기록하며 큰 화제를 모았다.

일부는 “20년 동안 중국인에게 쌓인 감정이 공지에 그대로 드러났다”며 “출입 금지라고 명시하지 않았다면 관광객들이 실제로 무단출입했을 수도 있다”는 반응을 보였다.

반면, 직원이 중국어에 익숙하지 않아 오해를 피하려고 가장 직접적이고 간단한 표현을 사용했을 가능성이 있다는 의견도 나왔다.

논란이 확산되자 털리스커피 측은 매장 문에 붙어 있던 중국어·영어·한국어 안내문을 모두 철거하고, 일본어 공지 사항만 남겼다.