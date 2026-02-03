[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사(사장 박성혁)는 3일부터 6일까지 스페인 바르셀로나에서 열리는 ‘ISE 2026(Integrated Systems Europe)’에서 LG전자와 함께 한국 관광 기념품을 홍보한다.

‘ISE 2026’은 1,400여 개 기업이 참가하고 8만 명 이상이 방문하는 세계적 규모의 영상·음향 디지털 시스템 박람회다. 공사는 전 세계 바이어들이 모이는 이번 박람회를 계기로 ‘K-굿즈’의 상품성을 알리고 글로벌 진출 기회를 모색한다는 구상이다.

LG전자 전시관 내에 조성된 ‘K-컬처 스토어’에서는 ‘대한민국 관광공모전 기념품 부문’ 수상작을 선보인다. ▷조선왕실 와인마개(2025 대상) ▷이리오너라 갓 풍경(2025 은상) ▷한국의 미 단청 키캡·키보드(2024 동상) 등 총 9종이다. 아울러 LG전자 디스플레이를 활용하여 한국관광 홍보영상도 송출하여 현지 방문객들의 눈길을 사로잡을 계획이다.

쇼핑숙박팀 유한순 팀장은 “이종산업 간 협업은 한국 관광의 홍보 접점을 획기적으로 넓히는 계기”라며, “앞으로도 다양한 홍보 전략으로 한국 관광 기념품의 해외 인지도와 경쟁력을 높여 나가겠다”라고 밝혔다.

관광공사와 LG전자는 지난해 10월 업무협약(MOU)을 체결하고, 싱가포르·말레이시아 등 4개국 975개 LG전자 매장 및 LG Travel+ 여행서비스 앱을 통해 한국 관광 콘텐츠를 송출하는 등 잠재 관광객 유치를 위한 긴밀한 협업을 이어오고 있다.