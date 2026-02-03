[헤럴드경제=조용직 기자] 골프·레저 플랫폼 기업 ㈜카카오 VX(공동대표 문태식·김창준)가 설맞이 스크린 골프 대회 ‘설날 명랑 운동회’를 2월 2일~3월 2일 한달간 연다고 3일 밝혔다.

스크린 골프 시스템 ’프렌즈 스크린 퀀텀(Q)’과 ‘프렌즈 스크린 T2’를 통합해 치르는 대회다. 프렌즈 스크린 퀀텀(Q) 매장에서는 로그인한 뒤 그랑프리 메뉴에서, 프렌즈 스크린 T2 매장이라면 프렌즈 스크린 공식 대회에 입장해 ‘설날 명랑 운동회’를 선택하면 된다. 비에이비스타(몬티/벨라), 아리스타, 포웰CC김해 코스에서 라운드를 즐기면 된다.

합산 스코어 1위 골퍼에게는100만원의 상금이 증정된다. 이밖에 총 2000명에게 한우 선물세트와 골프그립 세트, 거리측정기 등 다양한 경품이 지급된다. 참가 자격은 3개 코스 모두 1회 이상 라운드를 완료한 골퍼에게 주어진다.

카카오 VX 관계자는 “올겨울 유난히 추운 날씨에 움츠려 지내는 고객들을 위해 이번 대회를 준비했다”며 “지인들과 따뜻한 ‘프렌즈 스크린’에서 운동하며 체력을 증진하고 경품도 받아 가기 바란다”고 말했다.

한편 ‘프렌즈 스크린 퀀텀(Q)’은 출렁이는 필드를 9개 축으로 3D 입체 언듈레이션(undulation)을 구현해 필드의 즐거움을 실내 스크린에서 느끼도록 돕는 스윙플레이트다.